Die neue Zeitrechnung in der Formel 1 beginnt mit einer Tagesbestzeit von Oscar Piastri. Der Lokalmatador im McLaren ist im zweiten Training auf dem Albert Park Circuit in Melbourne der Schnellste. Hinter Piastr reihten sich mit einem Rückstand von gut zwei respektive drei Zehnteln Kimi Antonelli und George Russell in den Autos von Mercedes ein.



Die Ferraris von Rekordweltmeister Lewis Hamilton und Charles Leclerc, der im ersten Training das Klassement vor Hamilton angeführt hatte, belegten vor dem vierfachen Weltmeister Max Verstappen im Red Bull die Plätze 4 und 5. Der zweite McLaren-Fahrer Lando Norris, der vor knapp drei Monaten Verstappen als Weltmeister entthront hatte, musste sich nach Getriebeproblemen im ersten Training schliesslich mit dem 7. Rang begnügen.



Das befürchtete Chaos nach den umfassenden Regeländerungen blieb vorerst aus. In den ersten beiden Trainings klagten die Fahrer zwar über fehlende Power, zudem sorgten Dreher für Safety-Car-Phasen, grössere Zwischenfälle blieben aber aus. Das könnte sich im Qualifying am Samstag (6.00 Uhr) und im Grand Prix am Sonntag (5.00 Uhr) noch ändern. (nih/sda)