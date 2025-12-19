Fanny Smith fährt beim Skicross in Innichen im vierten Rennen der Saison bereits zum dritten Mal aufs Podest. Die Waadtländerin wird hinter der Französin Marielle Berger Sabbatel Zweite. Die Seriensiegerin Sandra Näslund muss sich erstmals in dieser Saison bezwingen lassen. Sie wird Dritte. Die Schweizer Männer holen ihre ersten Podestplätze der Saison. Alex Fiva und Tobias Baur werden hinter dem überlegenen Reece Howden Zweiter und Dritter. (sda)
Sport-News
Fanny Smith erneut mit einem Top-Resultat +++ Frei muss unters Messer
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
13:24
Drei Schweizer Podestplätze in Innichen
10:29
Sina Frei muss an der Hand operiert werden
Die Schweizer Mountainbikerin Sina Frei muss sich nach einem Trainingssturz an der Hand operieren lassen. Die Olympiazweite von 2021 stürzte im Trainingslager der Schweizer Nationalmannschaft in Italien nach einem Fahrfehler und zog sich dabei eine Hirnerschütterung sowie Verletzungen an der Hand zu. Nach weiteren Abklärungen in der Schweiz wurde eine Fraktur des Kahnbeins an der linken Hand diagnostiziert. Wie Freis Management mitteilt, ist die Operation für Montag terminiert. (sda)
Dortmund geht mit einem Sieg in die Weihnachtspause
Borussia Dortmund beendet das Jahr 2025 mit einem Heimsieg. Der Zweite der Bundesliga gewinnt das Freitagsspiel der 15. Runde gegen Mönchengladbach mit 2:0.
Mönchengladbach, das sich im Mittelfeld der Tabelle bewegt, brachte gegen die Dortmunder Defensive um Goalie Gregor Kobel wenig zustande. In der Abwehr der Gladbacher spielte Nico Elvedi durch. (sda)
Saisonende für Alexander Steen Olsen
Der Norweger Alexander Steen Olsen muss die Olympia-Saison vorzeitig beenden. Eine hartnäckige Knieverletzung habe eine Operation unumgänglich gemacht, erklärte der 24-Jährige auf Instagram.
Nach der bereits vorgenommenen OP werde er sich nun auf die Rehabilitation konzentrieren. «Es war ein extrem schwieriger Entscheid, speziell vor Olympia», schrieb Olsen, der im vergangenen Winter zwei Weltcup-Riesenslaloms gewonnen hatte. (cpf/sda/apa)
Bellinzona bleibt in der Challenge League
Bellinzona wird nicht aus der Challenge League ausgeschlossen. Die Rekursinstanz für Lizenzen der Swiss Football League hiess den Einspruch der Tessiner gut, nachdem die Lizenzkommission am 9. Dezember dem Verkauf an Juan Trujillo Velasquez nicht zugestimmt und dem Verein die Lizenz III entzogen hatte.
Im Rahmen des Rekursverfahrens konnte Bellinzona die fehlenden Dokumente nachreichen und bleibt damit in der zweithöchsten Liga spielberechtigt. In der letzten Partie des Jahres empfängt der Tabellenletzte am Samstag vor heimischem Publikum Wil. (cpf/sda)
Sion - Winterthur wegen Krankheitsfällen verschoben
Aufgrund mehrerer Krankheitsfälle beim FC Winterthur muss das für Samstagabend angesetzte Spiel der Super League zwischen dem Tabellenletzten und dem gastgebenden FC Sion verschoben werden.
Die Swiss Football League gab einem entsprechenden Antrag des FC Winterthur statt, nachdem der Klub ärztliche Atteste von acht Spielern eingereicht hatte, die am selben Virus erkrankt sind. Wann die Partie der 19. Runde im Wallis nachgeholt wird, ist noch offen. (nih/sda)
Burkhalter mit solider Leistung
Joshua Burkhalter erreichte am Biathlon-Weltcup im französischen Le Grand-Bornand im Sprint über 10 km als bester Schweizer den 17. Platz. Der Berner Oberländer verlor mit einem Schiessfehler 44,5 Sekunden auf den norwegischen Sieger Vetle Sjaastad Christiansen, der zum ersten Mal seit dem 21. Januar 2024 und zum siebenten Mal insgesamt im Weltcup in einem Einzelrennen triumphierte.
Vom Schweizer Team qualifizierte sich neben Burkhalter einzig noch Sebastian Stalder, dem zwei Schiessfehler unterliefen, als 56. für die Verfolgung der Top 60 am Samstag. Teamleader Niklas Hartweg fehlte aufgrund eines viralen Infekts.
Die Norweger dominierten das Rennen. Neben Christiansen klassierten sich mit Johannes Dale-Skjevdal (2.), Johan-Olav Botn (4.) und Sivert Guttorm Bakken drei weitere unter den ersten fünf. Einzig dem Franzosen Emilien Jacquelin als Dritter gelang es, in diese norwegische Phalanx einzudringen. (nih/sda)
Die Norweger dominierten das Rennen. Neben Christiansen klassierten sich mit Johannes Dale-Skjevdal (2.), Johan-Olav Botn (4.) und Sivert Guttorm Bakken drei weitere unter den ersten fünf. Einzig dem Franzosen Emilien Jacquelin als Dritter gelang es, in diese norwegische Phalanx einzudringen. (nih/sda)
Erster Europacupsieg von Aline Höpli
Aline Höpli hat in Ahrntal ihr erstes Rennen auf Stufe Europacup gewonnen. Die 24-jährige St. Gallerin setzte sich im ersten von zwei Slaloms in der Skistation im Südtirol mit 17 Hundertsteln Vorsprung vor der Österreicherin Natalie Falch durch.
Höpli, die sich in dieser Saison im Weltcup bei vier Starts noch nie für einen zweiten Lauf qualifizieren konnte, hatte in Ahrntal nach dem ersten Durchgang an vierter Position gelegen. Im zweiten Lauf profitierte sie zudem vom Ausfall der Schwedin Estelle Alphand, die zur Halbzeit deutlich in Führung gelegen hatte. (nih/sda)
74-jähriger Koubek wird Nationaltrainer Tschechiens
Tschechien hat seinen Nationaltrainer gefunden, der das Land an die Fussball-WM 2026 führen soll. Der 74-jährige Miroslav Koubek unterschrieb einen über zweieinhalb Jahre gültigen Vertrag, wie der nationale Verband mitteilte. Der frühere Torhüter war bis Ende September bei Viktoria Pilsen tätig.
Koubek folgt auf Ivan Hasek, der nach der blamablen 1:2-Niederlage im WM-Qualifikationsspiel gegen den Fussballzwerg Färöer im Oktober entlassen wurde. Im März nimmt Tschechien an den europäischen Playoffs zur WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko teil. Für das Ticket benötigt das Team einen Heimsieg gegen Irland sowie danach einen weiteren gegen den Gewinner der Partie zwischen Dänemark und Nordmazedonien. (riz/sda)
UEFA zahlt 9 Millionen an Klubs
Die UEFA hat aus ihrem Benefiz-Programm der Frauen-EM 2025 in der Schweiz neun Millionen Euro an 103 Klubs mit beteiligten Spielerinnen ausgeschüttet. Dies sei doppelt so viel wie nach der EM 2022 in England, teilte er europäische Verband mit.
Die Schweizer Vereine erhalten insgesamt 131'400 Euro - der FC Basel mit 60'225 Euro am meisten. Auch Servette erhält einen zweistelligen Betrag, nämlich 41'610 Euro. Die Young Boys, GC und St. Gallen bekommen jeweils 9855 Euro zugesprochen.
Am meisten profitierten von den Ausschüttungen die Vereine im Land des Europameisters: Sie erhalten rund 2,4 Millionen Euro. England hatte im Final Weltmeister Spanien im Penaltyschiessen besiegt. (riz/sda/dpa)
Am meisten profitierten von den Ausschüttungen die Vereine im Land des Europameisters: Sie erhalten rund 2,4 Millionen Euro. England hatte im Final Weltmeister Spanien im Penaltyschiessen besiegt. (riz/sda/dpa)
Fribourg-Gottéron mit zwei ausländischen Verstärkungen
Fribourg-Gottéron kann am Spengler Cup vom 26. bis 31. Dezember in Davos auf zwei zusätzliche ausländische Verteidiger zählen. Der Titelverteidiger gab bekannt, dass in der Altjahrswoche der Slowake Michal Cajkovsky von Ambri-Piotta und der Finne Niklas Friman von Ajoie für ihn spielen werden.
Die Freiburger eröffnen am 26. Dezember mit dem Nachmittagsspiel gegen Sparta Prag das Turnier. (riz/sda)
Bellmont spielt am Sonntagabend spät
Stefan Bellmont trifft an der Darts-WM in der zweiten Runde auf Damon Heta. Nun ist auch die Anspielzeit bekannt. Am Sonntag bestreitet der Chamer das letzte Spiel der Abendsession. Die Partie startet um ungefähr 23.10 Uhr. Direkt davor steht noch die Weltnummer 1 Luke Littler im Einsatz, welcher auf David Davies trifft. (riz)
Keine Siege für die Schweizer in der NBA
In der NBA erleben die Schweizer einen Spieltag zum Vergessen. Kyshawn George verliert mit den Washington Wizards, Clint Capela mit den Houston Rockets und Yanic Konan Niederhäuser fehlt im Kader der Los Angeles Clippers. Mit Kyshawn George in der Startformation waren die Washington Wizards den San Antonio Spurs bei der 94:119-Niederlage beinahe die gesamte Partie über unterlegen.
Weniger deutlich war die Niederlage, die Clint Capela mit den Houston Rockets erlebte. Erst in der Verlängerung mussten sich die Rockets den New Orleans Pelicans mit 128:133 geschlagen geben. Capela wurde während nur sieben Minuten eingesetzt, dabei gelangen ihm drei Punkte und drei Rebounds. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser fehlte für die Partie seiner Los Angeles Clippers gegen den amtierenden Titelverteidiger Oklahoma City Thunder im Kader. Auswärts unterlagen die Clippers mit 101:122, es war die 21. Niederlage der laufenden Saison. (riz/sda)
Weltcup-Finals 2028 erneut in Basel
Die Weltcup-Finals der Reiter kehren 2028 nach Basel zurück. Die Grossveranstaltung mit den Disziplinen Springen, Dressur und Voltigieren findet vom 5. bis 9. April statt, teilen die Organisatoren mit.
Man habe sich nach der erfolgreichen Austragung in diesem Jahr und dem positiven Echo für eine neuerliche Bewerbung entschieden. «Es erfüllt uns mit grossem Stolz, dieses wichtige Sportereignis nach so kurzer Zeit erneut am wunderschönen Rheinknie ausrichten zu dürfen. Wir danken dem Weltverband und unserem Nationalverband für das uns entgegengebrachte Vertrauen», wird Thomas Straumann, der OK-Präsident der CHI Classics Basel, zitiert.
Basel, das erst vor sechs Jahren erstmals ein Weltcup-Turnier durchgeführt hat, organisierte den Final der Hallensaison in der St. Jakobshalle im vergangenen April. Das Preisgeld betrug 1,595 Millionen Franken. (riz/sda)
Basel, das erst vor sechs Jahren erstmals ein Weltcup-Turnier durchgeführt hat, organisierte den Final der Hallensaison in der St. Jakobshalle im vergangenen April. Das Preisgeld betrug 1,595 Millionen Franken. (riz/sda)
Keine Weltcup-Punkte für die Schweizerinnen
Für die Schweizer Biathletinnen beginnt das Weltcup-Wochenende im grenznahen Le Grand-Bornand enttäuschend. Im Sprint über 7,5 km schafft es keine in die Weltcup-Punkte. Lena Häcki-Gross (45.), Amy Baserga (50.) und Aita Gasparin (54.) qualifizieren sich mit ihren Top-60-Platzierungen immerhin für die Verfolgung vom Samstag in Haute-Savoie. Lea Meier und Weltcup-Debütantin Coralie Langel belegten die Plätze 66 respektive 82.
Der Sieg ging an die Schwedin Hanna Öberg, die sich vor der Französin Lou Jeanmonnot und der Italienerin Dorothea Wierer durchsetzte. Das Trio blieb wie die gesamte Top 6 am Schiessstand fehlerfrei. Die Schweizerinnen schossen bis Gasparin (ein Fehlschuss) alle mindestens zwei Fehler. (riz/sda)
Schweizer Alpin-Snowboarder scheitern in Carezza früh
Den Schweizer Alpin-Snowboarderinnen und -Snowboardern ist die Hauptprobe für den Heimweltcup in Davos misslungen. Beim Parallel-Riesenslalom in Carezza in Italien erreichten einzig Ladina Caviezel und Jessica Keiser die K.o.-Phase, das Duo scheiterte dort jedoch bereits in den Achtelfinals. Julie Zogg, beim Saisonauftakt in China noch als Zweite auf dem Podest, wie auch Dario Caviezel waren schon in der Qualifikation ausgeschieden.
In Davos steht am Samstag der erste Parallel-Slalom dieser Weltcup-Saison auf dem Programm. Nach dem Jahreswechsel folgt am 10. Januar in Scuol mit dem Parallel-Riesenslalom das zweite Heimrennen. (riz/sda)
Schiedsrichter Tschudi hört Ende Jahr auf
Lionel Tschudi hat sich entschieden, per Ende Jahr als Spitzenschiedsrichter zurückzutreten. Der 36-jährige Neuenburger hat in den letzten rund elf Jahren über 220 Spiele in der Swiss Football League und im Schweizer Cup geleitet. 3373 Tage nach seinem Debüt in der Super League kommt Tschudi am 20. Dezember in der Partie Sion gegen Winterthur zum 117. und letzten Mal in der höchsten Schweizer Liga zum Einsatz. (riz/sda)
Odera für vier, Raveloson für drei Spiele gesperrt
Damien Odera, 18-jähriger Offensivspieler beim FC Zürich, muss für vier Super-League-Partien aussetzen. Der deutsch-kenianische Doppelbürger wird nach seinem Platzverweis wegen einer Tätlichkeit am Mittwoch beim 0:1 gegen den FC Lugano gesperrt. Die Szene, die zur Roten Karte führte, hatte sich im Letzigrund in der Nachspielzeit ereignet.
Für drei Spiele gesperrt wurde zudem Rayan Raveloson von den Young Boys. Der Mittelfeldspieler aus Madagaskar leistete sich am Mittwoch beim 2:6 gegen die Grasshoppers in der 88. Minute ein groben Foulspiels mit erhöhter Gefahr für die körperliche Unversehrtheit des Gegners. (riz/sda)
Antunes verlässt Servette
Alexis Antunes (25) verlässt Servette in Richtung Türkei. Der Mittelfeldspieler wechselt zu Göztepe, dem aktuell Vierten der Süper Lig, wie die Grenat bekannt gaben.
Antunes, der bei Servette ausgebildet wurde, hatte von den Genfern ein Angebot zur Vertragsverlängerung erhalten, zog es aber vor, sein Glück im Ausland zu versuchen. (abu/sda)
Paris Saint-Germain gewinnt Interkontinental-Cup
Paris Saint-Germain sichert sich den Sieg im Interkontinental-Cup. In Katar triumphiert der amtierende Champions-League-Sieger gegen Flamengo. Die Favoriten aus Frankreich setzten sich jedoch spät, erst im Penaltyschiessen, gegen den brasilianischen Klub durch. Während Chwitscha Kwarazchelia in der 38. Minute auf 1:0 für PSG stellte, realisierten Flamengo den Ausgleich in der 62. Minute, Jorghino traf vom Penaltypunkt. Dabei blieb es in der regulären Spielzeit.
Nach einer torlosen Verlängerung musste schliesslich das Penaltyschiessen entscheiden. PSG-Goalie Matwej Safonow parierte gleich vier Penaltys von Flamengo und sicherte Paris damit den sechsten Titel in diesem Kalenderjahr. (abu/sda)
