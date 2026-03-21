Bei ihrer Rückkehr in den Weltcup feiert Fanny Smith ihren 36. Einzelsieg. Für die Westschweizerin ist der Sieg in Craigleith der erste der Saison. Smith erwischte im Final keinen guten Start, holte danach jedoch kontinuierlich auf und fing am Ende auch noch die Kanadierin Hannah Schmidt ab. Die Italienerin Jole Galli wurde Dritte, während Smiths Teamkollegin Saskja Lack als Vierte ihren fünften Podestplatz der Karriere knapp verpasste.
Bei den Männern ging der Sieg an den Franzosen Youri Duplessis-Kergomard. Nach seinen Erfolgen in Veysonnaz und auf der Reiteralm war es bereits sein fünfter Weltcupsieg. Ryan Regez klassierte sich als bester Schweizer auf Rang 6. Am Sonntag finden erneut Rennen in Craigleith statt. (riz/sda)
Bei den Männern ging der Sieg an den Franzosen Youri Duplessis-Kergomard. Nach seinen Erfolgen in Veysonnaz und auf der Reiteralm war es bereits sein fünfter Weltcupsieg. Ryan Regez klassierte sich als bester Schweizer auf Rang 6. Am Sonntag finden erneut Rennen in Craigleith statt. (riz/sda)