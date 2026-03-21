Abfahrt der Männer, Kvitfjell 1. Dominik Paris (ITA) 1:45,37

2. Franjo von Allmen (SUI) +0,19

3. Vincent Kriechmayr (AUT) +0,60

…

4. Alexis Monney (SUI) +0,66

6. Stefan Rogentin (SUI) +0,89

8. Marco Odermatt (SUI) +0,92

11. Giovanni Franzoni (ITA) +1,27

18. Alessio Miggiano (SUI) +1,83

22. Justin Murisier (SUI) +2,76

24. Niels Hintermann (SUI) +9,38



Marco Odermatt holt zum dritten Mal in Folge die Abfahrtskugel. Bild: keystone

Hintermann mit Champagner verabschiedet – Paris siegt in Kvitfjell vor von Allmen

In der letzten Abfahrt der Saison feiert der Italiener Dominik Paris seinen insgesamt 20. Weltcupsieg in der Abfahrt. Franjo von Allmen muss sich dem 36-Jährigen knapp geschlagen geben. Niels Hintermann wurde bei seinem letzten Weltcup-Auftritt gebührend gefeiert.

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Von Allmen war der Einzige, der mit dem entfesselten Italiener mithalten konnte. Am Ende fehlten dem dreifachen Olympiasieger 19 Hundertstel zum Sieg; dennoch stand er zum 15. Mal in seiner Karriere auf einem Weltcup-Podest.

Der Berner Oberländer ist zum zweiten Mal in Folge der zweitbeste Abfahrer des Winters. Mit 515 Punkten aus neun Rennen holte er allerdings sieben Zähler weniger als im Vorjahr in acht Rennen. «Ich bin sehr zufrieden, dass ich den 2. Platz in der Disziplinenwertung bestätigen konnte», sagte von Allmen gegenüber SRF. Ansonsten sei es ein Auf und Ab gewesen: «Es gab Rennen wie Kitzbühel oder Wengen, in denen ich mir mehr erhofft hatte.» Diese «unnötigen Fehler», wie er sie nennt, wolle er in der nächsten Saison unbedingt vermeiden.

Die Fahrt von Franjo von Allmen. Video: SRF

Dank von Allmen bleiben zudem zwei starke Schweizer Serien bestehen: Zum 23. Mal in Folge klassierte sich mindestens ein Schweizer Abfahrer in den Top 3. Und in Kvitfjell stand bereits zum zehnten Mal in Serie ein Schweizer Abfahrer auf dem Podest.

Paris' nächster Meilenstein

Der strahlende Sieger war Paris, der die Abfahrt in Kvitfjell bereits zum fünften Mal für sich entschied. Zuletzt hatte er dort vor einem Jahr sowohl die Abfahrt als auch den Super-G auf der Piste Olympiabakken gewonnen. In dieser Saison stand er bei den Abfahrten in Gröden (3.) und Crans-Montana (2.) auf dem Podest, ein Sieg war ihm bis zum Saisonfinale jedoch nicht gelungen.

Die Siegesfahrt von Paris. Video: SRF

Mit seinem 20. Abfahrtserfolg belegt er nun allein den zweiten Platz in der Bestenliste, den er zuvor mit Peter Müller geteilt hatte. Vor ihm liegt nur noch Franz Klammer mit 25 Abfahrtssiegen.

Dritter wurde Vincent Kriechmayr, der bis zuletzt offengelassen hatte, ob er seine Karriere fortsetzen wird. Der Österreicher lag 60 Hundertstel hinter Paris und blieb damit sechs Hundertstel vor dem viertplatzierten Alexis Monney. Drittbester Schweizer war Stefan Rogentin auf Rang sechs.

Odermatts historische Saison

Dass Marco Odermatt zum dritten Mal in Folge die Disziplinenwertung gewinnen würde, stand bereits vor dem letzten Rennen fest. In Kvitfjell erzielte der Saisondominator mit Rang sieben sein schlechtestes Abfahrtsresultat der Saison. Seine Bilanz mit sieben Podestplätzen in neun Rennen bleibt dennoch überragend, ebenso wie sein Punkteschnitt von 78,4.

Die Fahrt von Odermatt. Video: SRF

«In der Abfahrt, wo bei fast jedem Rennen etwas andere Fähigkeiten gefragt sind, in praktisch jedem Rennen um den Sieg mitfahren zu können, ist schon speziell», sagte Odermatt. Der 28-Jährige zeigte einmal mehr eine Konstanz, an die kein anderer Speed-Fahrer auch nur annähernd herankam. Der knapp verpasste Sieg in Kitzbühel ist der einzige Wermutstropfen.

Hintermanns Abschied

Als Letzter der 24 Startenden nahm Niels Hintermann die Piste Olympiabakken in Angriff. Der 30-jährige Zürcher, der seinen Rücktritt vom Profisport schon eine Woche zuvor angekündigt hatte, blickt auf eine Karriere mit sieben Weltcup-Podestplätzen zurück, darunter drei Siege. Seine beiden Abfahrtserfolge feierte er am Ort seines Abschieds.

«Die letzte Fahrt war schön. Es hat Spass gemacht, noch einmal ein echter Genuss. Ich musste nicht mehr an der Linie kleben, die Sprünge für einmal nicht drücken. Oben, kurz vor dem Start, habe ich mich nochmals konzentriert, denn es ist immer noch eine Weltcuppiste. Es ist einfach perfekt, so wie es ist. Es war eine unglaubliche Reise, die ich erleben durfte. Ich habe mir gesagt, dass ich nie etwas schönreden möchte. Ich möchte mich bei all meinen Kritikern bedanken, ich konnte durch sie viel reflektieren, viel lernen und mich von einer anderen Seite kennenlernen.» Niels Hintermann

Oben fuhr der Zürcher noch im Renntempo, vor dem Zielsprung nahm er aber Tempo raus, schwang ab und liess sich noch einmal feiern. Im Ziel wurde Hintermann nicht nur von seiner Familie empfangen, sondern dann auch von seinen Teamkollegen Odermatt, Rogentin und Monney mit einer Champagnerdusche gebührend verabschiedet. (abu/sda)

Die Abschiedsfahrt von Niels Hintermann. Video: SRF