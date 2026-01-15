Filippo Lombardi verlässt den Verwaltungsrat des HC Ambri-Piotta, wie der Klub am Donnerstag mitteilt. Bereits im Oktober hatte der ehemalige Ständerat sein Amt als Präsident niedergelegt, nachdem Trainer Luca Cereda und Sportchef Paolo Duca sich von Lombardi hintergangen fühlten und Ambri verliessen.
Den Verwaltungsrat verlässt Lombardi nun, «um eine Erneuerung zu ermöglichen, die von der Gesellschaft und ihren Hauptaktionären als notwendig erachtet wird», wie der Klub schreibt. Erhalten bleiben könnte er Ambri aber dennoch. Der Verwaltungsrat schlägt Lombardi an einer ausserordentlichen Generalversammlung am 8. Februar als Ehrenpräsidenten mit besonderen Aufgaben für die HCAP-Gruppe vor.
An dieser Generalversammlung soll der Verwaltungsrat zudem ergänzt werden. Dieser besteht momentan nämlich nur aus vier, anstatt wie von den Statuten vorgesehen aus fünf bis neun Personen. (hkl/sda)
