Das ist das komplette Ski-Rennprogramm der Olympischen Winterspielen
Ein Olympia-Highlight aus Schweizer Sicht sind die Skirennen in Cortina. Damit du kein Rennen verpasst, kommt hier der komplette Rennkalender für die Olympischen Spiele 2026 der Frauen sowie der Männer.
Inhaltsverzeichnis
Die Ski-Rennen der Männer
Mittwoch, 4. Februar
- 11. 30 Uhr: 1. Abfahrts-Training
Donnerstag, 5. Feburar
- 11.30 Uhr: 2. Abfahrts-Training
Freitag, 6. Februar
- 11.30 Uhr: 3. Abfahrts-Training
Samstag, 7. Februar
- 11.30 Uhr: Abfahrt
Montag, 9. Februar
- 10.30 Uhr: Team-Kombi Abfahrt
- 14.00 Uhr: Team-Kombi Slalom
Mittwoch, 11. Februar
- 11.30 Uhr: Super-G
Samstag, 14. Februar
- 10.00 Uhr: Riesenslalom 1. Lauf
- 13.30 Uhr: Riesenslalom 2. Lauf
Montag, 16. Februar
- 10.00 Uhr: Slalom 1. Lauf
- 13.30 Uhr: Slalom 2. Lauf
Die Ski-Rennen der Frauen
Donnerstag, 5. Februar
- 11.30 Uhr: 1. Abfahrts-Training
Freitag, 6. Februar
- 11.30 Uhr: 2. Abfahrts-Training
Samstag, 7. Februar
- 11.30 Uhr: 3. Abfahrts-Training
Sonntag, 8. Februar
- 11.30 Uhr: Abfahrt
Dienstag, 10. Februar
- 10.30 Uhr: Teamkombi Abfahrt
- 14.00 Uhr: Teamkombi Slalom
Donnerstag, 12. Februar
- 11.30 Uhr: Super-G
Sonntag, 15. Februar
- 10.00 Uhr: Riesenslalom 1. Lauf
- 13.30 Uhr: Riesenslalom 2. Lauf
Mittwoch, 18. Feburar
- 10.00 Uhr: Slalom 1. Lauf
- 13.30 Uhr: Slalom 2. Lauf