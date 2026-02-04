Nebel-2°
Das Ski-Rennprogramm der Frauen und Männer an Olympia 2026 in Cortina

ARCHIV - ZUM VORSCHAUTEXT UEBER DIE SKI ALPIN ABFAHRT DER MAENNER STELLEN WIR IHNEN FOLGENDES BILDMATERIAL ZUR VERFUEGUNG - Marco Odermatt of Switzerland competes in men&#039;s downhill training at th ...
Wie schlagen sich Odermatt und Co. an den Olympischen Winterspielen 2026 in Mailand/Cortina?Bild: keystone

Das ist das komplette Ski-Rennprogramm der Olympischen Winterspielen

04.02.2026, 07:5904.02.2026, 07:59

Ein Olympia-Highlight aus Schweizer Sicht sind die Skirennen in Cortina. Damit du kein Rennen verpasst, kommt hier der komplette Rennkalender für die Olympischen Spiele 2026 der Frauen sowie der Männer.

Inhaltsverzeichnis
Die Ski-Rennen der MännerDie Ski-Rennen der Frauen

Die Ski-Rennen der Männer

Loïc Meillard a réalisé une bonne première manche à Wengen.
Meillard und Co. greifen in Cortina nach den Medaillen.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Mittwoch, 4. Februar

  • 11. 30 Uhr: 1. Abfahrts-Training

Donnerstag, 5. Feburar

  • 11.30 Uhr: 2. Abfahrts-Training

Freitag, 6. Februar

  • 11.30 Uhr: 3. Abfahrts-Training

Samstag, 7. Februar

  • 11.30 Uhr: Abfahrt

Montag, 9. Februar

  • 10.30 Uhr: Team-Kombi Abfahrt
  • 14.00 Uhr: Team-Kombi Slalom

Mittwoch, 11. Februar

  • 11.30 Uhr: Super-G

Samstag, 14. Februar

  • 10.00 Uhr: Riesenslalom 1. Lauf
  • 13.30 Uhr: Riesenslalom 2. Lauf

Montag, 16. Februar

  • 10.00 Uhr: Slalom 1. Lauf
  • 13.30 Uhr: Slalom 2. Lauf

Die Ski-Rennen der Frauen

Wendy Holdener est en course pour le podium à Spindleruv Mlyn
Wendy Holdener und Co. greifen in Cortina nach den Medaillen.Bild: fxp-fr-sda-rtp

Donnerstag, 5. Februar

  • 11.30 Uhr: 1. Abfahrts-Training

Freitag, 6. Februar

  • 11.30 Uhr: 2. Abfahrts-Training

Samstag, 7. Februar

  • 11.30 Uhr: 3. Abfahrts-Training

Sonntag, 8. Februar

  • 11.30 Uhr: Abfahrt

Dienstag, 10. Februar

  • 10.30 Uhr: Teamkombi Abfahrt
  • 14.00 Uhr: Teamkombi Slalom

Donnerstag, 12. Februar

  • 11.30 Uhr: Super-G

Sonntag, 15. Februar

  • 10.00 Uhr: Riesenslalom 1. Lauf
  • 13.30 Uhr: Riesenslalom 2. Lauf

Mittwoch, 18. Feburar

  • 10.00 Uhr: Slalom 1. Lauf
  • 13.30 Uhr: Slalom 2. Lauf

Mehr Ski-News zu den Olympischen Spielen 2026 in Mailand/Cortina:

Diese Schweizer Skicracks sind für die Olympischen Spiele nominiert
Olympische Winterspiele: Die erfolgreichsten Athleten jeder Sportartart
1 / 18
Olympische Winterspiele: Die erfolgreichsten Athleten jeder Sportartart

Der oder die erfolgreichste Athlet/in mit den meisten Olympiamedaillen an Winterspielen, sortiert nach Sportart.

Stand: Vor Olympia 2026. Quelle: Wikipedia.

 ... Mehr lesen
quelle: keystone / denis balibouse / pool
Skifahrergemeinschaft gedenkt der Opfer von Crans-Montana
