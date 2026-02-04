Die Prognosen für die Abfahrt der Frauen am Sonntag in Cortina sehen gut aus. Bild: IMAGO / Eibner Europa

So wird das Wetter für die Olympia-Abfahrten in Bormio und Cortina

Bei den Trainings für die Olympia-Abfahrten in Bormio und Cortina d'Ampezzo drohen den Ski-Cracks schlechte Bedingungen. Für die Rennen sieht es besser aus.

Kurz nachdem die Olympischen Winterspiele am Freitagabend in Mailand eröffnet werden, steht im Skifahren auch schon die Königsdisziplin auf dem Programm. Am Samstag geht die Abfahrt der Männer in Bormio über die Bühne, am Sonntag sind dann die Frauen in Cortina d'Ampezzo an der Reihe.

Bereits heute ist das erste Abfahrtstraining der Männer mit Marco Odermatt, Franjo von Allmen und Co. geplant, um 11.30 Uhr soll es losgehen. Heute ist es in Bormio in der Provinz Sondrio aber noch ziemlich grau und es kommt immer wieder auch zu Niederschlag. Bei Temperaturen von bis zu zwei Grad im Plusbereich sind ganz unten im Dorf auf rund 1300 Metern auch Regentropfen möglich. Gegen den Nachmittag soll der Niederschlag noch stärker werden.

Aktuell gibt es gemäss dem internationalen Skiverband FIS noch keine Änderungen im Trainingsprogramm in Bormio. Je nachdem, wie sich die Sichtverhältnisse am Mittag präsentieren, könnte es aber durchaus noch zu Verschiebungen oder gar zu einer Absage des ersten Trainings kommen.

Die weiteren Aussichten in Bormio

Das Wetter in Bormio bleibt auch in den nächsten Tagen unbeständig. Am Donnerstag sollte einem Abfahrtstraining dann grundsätzlich nichts im Wege stehen. Es ist nicht unbedingt schön, aber es ist auch kein Niederschlag mehr angesagt. Am Freitag sehen die Prognosen dann wieder etwas Schneefall vor.

Für den Renntermin am Samstag sieht es ähnlich aus: wolkig, aber wenig bis gar kein Niederschlag. Im Verlauf des Tages sollten die Wolken eher etwas aufreissen, was für die Starzeit von 11.30 Uhr positiv stimmt. Auch der Wind sollte weder an den Trainingstagen noch am Renntag eine Rolle spielen.

Schnee in Cortina

In Cortina d'Ampezzo werden Malorie Blanc, Corinne Suter und Co. ihr erstes Training am Donnerstag absolvieren. Bis dahin gibt es im Ort in der Provinz Belluno aber noch einiges an Schnee. Für heute sind bis zu 20 Zentimeter Neuschnee angesagt und auch am Donnerstagmorgen schneit es noch leicht weiter. Ob die Piste Olimpia delle Tofane wirklich rechtzeitig fürs Training von den Schneemassen befreit werden kann, wird sich zeigen.

Auch am Freitag und Samstag, wo in Cortina weitere Trainings auf dem Programm stehen, bleibt es mehrheitlich bewölkt. Für das Rennen am Sonntag sehen die Prognosen aber gut aus. Dann sollte es im italienischen Wintersportort strahlend schön sein und die Frauen-Abfahrt dürfte bei bester Kulisse über die Bühne gehen können. (abu)