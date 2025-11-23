bedeckt
Super League: GC gegen Basel trennen sich Unentschieden

Schiedsrichter Luca Piccolo, links, zeigt Samuel Marques (GC), rechts, die rote Karte bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und FC Basel am Sonntag, 23. Novembe ...
Luca Piccolo zeigte am Sonntag dreimal die Rote Karte.Bild: keystone

Drei Platzverweise, zwei Tore und je ein Punkt: GC punktet gegen Basel + FCSG gewinnt

23.11.2025, 15:3023.11.2025, 18:47

GC – Basel 1:1

Profiteur ist St. Gallen, das im Heimspiel gegen Lausanne-Sport trotz langer Unterzahl zu einem 1:0 kam, die Basler in der Tabelle überholten und wieder bis auf einen Punkt an YB dran ist. Lukas Görtler wurde in der ersten Halbzeit mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Carlo Boukhalfa traf in der 89. Minute mittels Penalty. In der Nachspielzeit sah auch Karim Sow aufseiten der Gäste die Gelb-Rote Karte.Basel hätte mit einem Sieg bei den Grasshoppers zu den Young Boys auf Platz 2 aufrücken können. Doch das Team von Ludovic Magnin kam bei der Partie im Letzigrund nicht über ein 1:1 hinaus. GC ging durch Neuzugang Maximilian Ullmann in Führung, Bénie Traoré glich in der ersten Halbzeit aus. Nach dem Seitenwechsel gab es drei Platzverweise, einmal gegen Basel, zweimal gegen GC.

Mehr folgt...

Grasshoppers - Basel 1:1 (1:1)
7900 Zuschauer. - SR Piccolo.
Tore: 13. Ullmann (Muci) 1:0. 33. Traoré (Shaqiri) 1:1.
Grasshoppers: Hammel; Abels, Diaby, Stroscio; Marques, Zvonarek, Meyer (62. Mantini), Ullmann (77. Arigoni); Clemente, Muci, Diarrassouba (62. Krasniqi).
Basel: Hitz; Tsunemoto (92. Soticek), Barisic, Daniliuc, Schmid; Salah (59. Agbonifo), Bacanin, Leroy, Traoré (59. Otele); Shaqiri (67. Koindredi); Broschinski (46. Ajeti).
Bemerkungen: 64. Gelb-Rote Karte gegen Bacanin. 74. Gelb-Rote Karte gegen Marques. 90. Gelb-Rote Karte gegen Stroscio.
Verwarnungen: 44. Marques, 61. Bacanin, 63. Stroscio, 82. Arigoni.

St.Gallen – Lausanne 1:0

St. Gallen schlägt in der 14. Runde der Super League Lausanne-Sport trotz langer Unterzahl mit 1:0. Carlo Boukhalfa sorgt mittels Penalty in der 89. Minute für den goldenen Treffer.

St. Gallens Captain Lukas Görtler erwies seinem Team einen Bärendienst, indem er in der ersten Halbzeit innerhalb von sieben Minuten zweimal die Gelbe Karte sah. Die erste holte er sich für ein Gerangel mit Kevin Mouanga ab, die zweite für gefährliches Spiel, als er im Sechzehner zum Fallrückzieher ansetzte und dabei seinen Gegenspieler Sekou Fofana am Kopf traf.

Die entscheidende Szene in St.Gallen.Video: SRF

Die Gäste aus dem Waadtland konnten jedoch trotz deutlich mehr Spielanteilen keinen Profit aus der Überzahl schlagen. Im Gegenteil: Die St. Galler setzten auch in Unterzahl immer wieder Nadelstiche. Ein solcher führte dann auch zur Entscheidung: Zwei Minuten vor dem Ende klärte der Lausanner Karim Sow - er sah in der Nachspielzeit dann ebenfalls Gelb-Rot - bei einer Grätsche im Strafraum mit der Hand. Den fälligen Penalty verwertete Carlo Boukhalfa souverän und sorgte so dafür, dass der Lausanner Trainer Peter Zeidler bei seiner Rückkehr an die alte Wirkungsstätte ohne Punkte die Heimreise antreten muss.

St.Gallen - Lausanne-Sport 1:0 (0:0)
15'824 Zuschauer. - SR von Mandach.
Tor: 89. Boukhalfa (Penalty) 1:0.
St.Gallen: Zigi; May (92. Ambrosius), Gaal, Stanic; Neziri; Vandermersch (73. Witzig), Boukhalfa, Görtler, Okoroji; Vogt (73. Balde), Efekele (41. Daschner).
Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Mouanga, Sow, Fofana (59. Poaty); Roche; Custodio (81. Butler-Oyedeji), Mollet (58. Lekoueiry), Beloko (46. Sigua); Bair, Diakite (89. Ajdini).
Bemerkungen: 39. Gelb-Rote Karte gegen Görtler. 91. Gelb-Rote Karte gegen Sow.
Verwarnungen: 32. Görtler, 32. Mouanga, 66. Poaty, 72. Daschner, 87. Balde, 88. Sow, 97. Neziri. (riz/sda)

Sion – Zürich 2:2

Kein Sieger im Tourbillon: Trotz 2-Tore-Rückstand sichert sich Zürich bei Sion einen Punkt

Die Tabelle:

Die Torschützenliste:

