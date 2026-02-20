nominiert sein erstes Kader im neuen Jahr. Für die bevorstehendevertraut der Spanier auf altbekannte Kräfte. Es ist ein wichtiges Kader, das Rafel Navarro für den Zusammenzug Anfang März nominiert. Der Anfang der WM-Qualifikation steht an. Im Rahmen dieser trifft die Schweiz am 3. März in Lausanne aufund am 7. März auswärts aufSeraina Piubel erhält wiedereinmal die Chance, sich im Dress des Nationalteams zu zeigen. Die im EM-Pre-Camp aussortierte Mittelfeldspielerin war seit dem vergangenen Sommer nicht mehr zum Zug gekommen. «Sie spielt bei West Ham zwar nicht viel, aber immer wenn sie reinkommt, bringt sie Energie. Und sie kann auf verschiedenen Positionen spielen», begründete Navarro seinen Entscheid. Zudem wolle er sie mal live trainieren sehen. (riz/sda)