«Werden sicher ein Bier trinken»: Schweizer Curler sichern sich die Bronzemedaille

Die Schweizer Curler holen die nächste Schweizer Medaille, die erst am Samstag in den Medaillenspiegel einfliessen wird. Das Spiel um Bronze gegen Norwegen gewinnen die Schweizer mit 9:1.

Noch am Donnerstagabend war der Frust riesig! Nach einer perfekten Round Robin (mit 9:0 Siegen) verloren die Schweizer den Halbfinal gegen Grossbritannien (oder besser: Schottland) nach 2:0-, 4:2- und 5:4-Führungen mit 5:8. 24 Stunden später stellten Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel unter Beweis, dass sie die riesige Enttäuschung verarbeitet haben.

Die Schweizer legten gegen die Norweger einen Blitzstart hin. Sie starteten mit einem Dreierhaus im zweiten End. Im dritten End realisierten sie schon mehr als die Vorentscheidung: Den Norwegern bot sich die Chance, mit einem Dreierhaus auszugleichen. Aber der letzte Stein des norwegischen Skips Magnus Ramsfjell missriet, statt 3:3 stand es 0:4.

Das Dreierhaus der Schweizer. Video: SRF

Die Schweizer Curler versöhnten sich mit Olympia. Alle nahmen nicht zum ersten Mal an Winterspielen teil. Pablo Lachat-Couchepin gehörte zu jenem Team, das vor vier Jahren bloss den 7. Platz belegte. Sven Michel erlebte sowohl 2014 (8. als Skip) wie 2022 (7.) olympische Enttäuschungen.

«Wir konnten bereits früh anfangen, die Partie zu geniessen. Das 4:0 hat uns früh Sicherheit gegeben. Man merkte, es wird schwierig, uns heute zu besiegen.



Es wird sicher noch gefeiert, der Druck ist jetzt weg. Ich hoffe unsere Trainer haben etwas geplant für uns. Wir werden sicher ein Bier trinken und das ganze ein wenig Sacken lassen.» Sven Michel nach der Partie gegenüber «SRF».

Skip Yannick Schwaller war in Mailand erstmals bei Olympia dabei, verpasste aber vor dem Erfolg mit dem Team des CC Genf im Mixed die Playoff-Spiele. Und einzig Benoît Schwarz-van Berkel war (nebst 2014 und 2022) gewann 2018 in Pyeongchang mit Bronze schon einmal eine Olympia-Medaille.

Wenn schon aufgeben, dann richtig, haben sich wohl die Norweger gedacht. Video: SRF

Zum dritten Mal an Olympischen Spielen gewinnt der Curlingverband sowohl bei den Männern wie bei den Frauen eine Medaille. Die Schweizerinnen spielen am Samstag gegen Schweden um Gold.

Die Zukunft des Bronze-Teams der Männer ist noch offen - und wird erst im Nachgang der Winterspiele geklärt. Sven Michel (37) und Benoît Schwarz-van Berkel (34) befinden sich in einem Alter, in dem die Angriffnahme des nächsten olympischen Zirkels gut überlegt sein will. Yannick Schwaller (30) und Pablo Lachat-Couchepin (25) werden sicher weitermachen - aber mit welchem Team? (riz/sda)