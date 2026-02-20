Die Schweizer Curler gewinnen deutlich gegen Norwegen und dürfen sich über die Bronzemedaille freuen.Bild: keystone
Die Schweizer Curler holen die nächste Schweizer Medaille, die erst am Samstag in den Medaillenspiegel einfliessen wird. Das Spiel um Bronze gegen Norwegen gewinnen die Schweizer mit 9:1.
Noch am Donnerstagabend war der Frust riesig! Nach einer perfekten Round Robin (mit 9:0 Siegen) verloren die Schweizer den Halbfinal gegen Grossbritannien (oder besser: Schottland) nach 2:0-, 4:2- und 5:4-Führungen mit 5:8. 24 Stunden später stellten Pablo Lachat-Couchepin, Sven Michel, Skip Yannick Schwaller und Benoît Schwarz-van Berkel unter Beweis, dass sie die riesige Enttäuschung verarbeitet haben.
Die Schweizer legten gegen die Norweger einen Blitzstart hin. Sie starteten mit einem Dreierhaus im zweiten End. Im dritten End realisierten sie schon mehr als die Vorentscheidung: Den Norwegern bot sich die Chance, mit einem Dreierhaus auszugleichen. Aber der letzte Stein des norwegischen Skips Magnus Ramsfjell missriet, statt 3:3 stand es 0:4.
Das Dreierhaus der Schweizer.Video: SRF
Die Schweizer Curler versöhnten sich mit Olympia. Alle nahmen nicht zum ersten Mal an Winterspielen teil. Pablo Lachat-Couchepin gehörte zu jenem Team, das vor vier Jahren bloss den 7. Platz belegte. Sven Michel erlebte sowohl 2014 (8. als Skip) wie 2022 (7.) olympische Enttäuschungen.
«Wir konnten bereits früh anfangen, die Partie zu geniessen. Das 4:0 hat uns früh Sicherheit gegeben. Man merkte, es wird schwierig, uns heute zu besiegen.
Es wird sicher noch gefeiert, der Druck ist jetzt weg. Ich hoffe unsere Trainer haben etwas geplant für uns. Wir werden sicher ein Bier trinken und das ganze ein wenig Sacken lassen.»
Sven Michel nach der Partie gegenüber «SRF».
Skip Yannick Schwaller war in Mailand erstmals bei Olympia dabei, verpasste aber vor dem Erfolg mit dem Team des CC Genf im Mixed die Playoff-Spiele. Und einzig Benoît Schwarz-van Berkel war (nebst 2014 und 2022) gewann 2018 in Pyeongchang mit Bronze schon einmal eine Olympia-Medaille.
Wenn schon aufgeben, dann richtig, haben sich wohl die Norweger gedacht.Video: SRF
Zum dritten Mal an Olympischen Spielen gewinnt der Curlingverband sowohl bei den Männern wie bei den Frauen eine Medaille. Die Schweizerinnen spielen am Samstag gegen Schweden um Gold.
Die Zukunft des Bronze-Teams der Männer ist noch offen - und wird erst im Nachgang der Winterspiele geklärt. Sven Michel (37) und Benoît Schwarz-van Berkel (34) befinden sich in einem Alter, in dem die Angriffnahme des nächsten olympischen Zirkels gut überlegt sein will. Yannick Schwaller (30) und Pablo Lachat-Couchepin (25) werden sicher weitermachen - aber mit welchem Team? (riz/sda)
Die Norweger schreiben nur einen Stein im neunten End und geben auf. Die Schweiz gewinnt die Bronzemedaille!!!!
Was für ein grossartiger Auftritt der Schweizer Curler. Nach der bitteren Niederlage im Halbfinal gegen Grossbritannien, haben sie Norwegen keine Chance gelassen und gewinnen nach einer dominanten Leistung mit 6:2
Mit einem fulminanten Double-Takeout befördert Schwaller zwei norwegische Steine aus dem Haus. Ein weiterer Schritt in Richtung Bronzemedaille. Noch sind zwei Steine in diesem End zu spielen. Sollten die Norweger nur einen oder weniger Punkte schreiben, geben sie wohl auf.
Die Schweizer spielen das grandios. Es würde einem mittelgrossen Wunder gleiche, sollten die Norweger das Spiel noch drehen. Zuletzt gewannen die Schweizer Curler vor acht Jahren in Pyeongchang die Bronzemedaille.
Die Schweizer werden sich das nicht mehr nehmen lassen. Schwaller, Schwarz-van Berkel, Michel und Couchepin spielen das souverän runter. Im 8. End sieht es danach aus, als könnten die Norweger keine Steine stehlen. Nach diesem End dürften die Skandinavier aufgeben. Beide Teams haben noch zwei Steine in diesem Durchgang.
Die Schweizer schreiben ein Zweierhaus. Die Norweger diskutieren zunächst und entscheiden sich dazu, noch mindestens ein End zu spielen. Die Schweiz führt mit 6:1.
Wir nähern uns mit grossen Schritten der nächsten Schweizer Medaille. Im 7. End kommt es bereits zum vierten Nullerend. Weiterhin führen die Schweizer klar und deutlich und lassen den Norwegern keinen Stich. Was soll da noch schief gehen?
Nach der kurzen Halbzeitspause geht das Bronzespiel mit einem Nullerend weiter. Die Schweizer lassen weiterhin kaum etwas zu und behalten den «Hammer» bei sich.
Zwischenzeitlich haben die Schweizer ganze fünf Steine im Haus, während man von den Norwegern keinen sieht. Den Vorteil des letzten Steins kann Norwegen nur mässig ausnutzen – schreiben aber wenigstens die ersten Punkte des Abends und verkürzen auf 1:4.
Die Schweizer haben alles im Griff, weiterhin unterlaufen den Norwegern zu viele Fehler. Die Schweizer zeigen ein ordentliches End und verhindern, dass der Gegner mehrere Punkte schreiben kann. Die Norweger entscheiden sich dazu, mit dem letzten Stein das Haus zu räumen. Damit kommt es zum zweiten Nullerend der Partie. Norwegen hat somit auch im 5. End den sogenannten «Hammer».
Die Norweger zeigen bisher eine fehlerhafte Partie und die Schweizer können ihre Gegner unter Druck setzen. Aber auch der vorletzte Stein von Schwarz-van Berkel ist nicht optimal. Die Norweger spielen einen schönen Double-Takeout. Beide Teams haben noch einen Stein und drei norwegische Steine liegen Shot.
Der letzte Stein der Schweizer knallt einen norwegischen Stein aus dem Haus und jetzt liegen die Schweizer Shot und er liegt auch gut hinter einer eigenen Guard. Die Skandinavier gehen beim letzten Stein zu viel Risiko ein und die Schweizer können einen Stehlen.
Die ersten Schweizer Punkte des Spiels sind Tatsache. Weil dem norwegischen Skip Magnus Ramsfjell der letzte Stein völlig misslingt, hat Schwarz – van Berkel die Chance auf ein Dreierhaus. Diese Chance lässt sich der Schweizer Fourth nicht nehmen. Die Schweiz führt mit 3:0
Wie der gestrige Halbfinal, startet auch das Spiel um die Bronzemedaille mit einem Nullerend. Benoit Schwarz-Van Berkel haut den norwegischen Stein aus dem Haus und sorgt dafür, dass auch der gelbe Stein der Schweizer nicht im Haus stehen bleibt.
In wenigen Minuten beginnt die Partie um die Bronzemedaille. Die Schweizer profitieren im ersten End vom Vorteil des letzten Steins. Hoffen wir, die Partie verläuft besser als gestern.
In der Round Robin setzten sich die Schweizer problemlos gegen Norwegen durch und gewannen am Mittwoch gleich mit 10:4 gegen die Skandinavier. Wir sind gespannt wie sich die Schweizer von der ärgerlichen Niederlage im Halbfinal erholt haben.
Die Schweizer Männer um Skip Yannick Schwaller, welche die Vorrunde ungeschlagen beendet hatten, wollen sich nach der 5:8-Niederlage im Halbfinal gegen Grossbritannien immerhin noch Bronze sichern. Im Spiel um Platz 3 treffen sie um 19.05 Uhr auf Norwegen, das Kanada mit 4:5 unterlag. Die Partie kann live im Ticker mitverfolgt werden.
