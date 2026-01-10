Tommaso Giacomel gewinnt beim Biathlon-Weltcup in Oberhof zwei Tage nach dem Sprint- auch das Verfolgungsrennen. Der Italiener holte sich seinen fünften Weltcup-Sieg trotz sechs Strafrunden knapp vor Martin Uldal (4,5 Sekunden zurück). Der Norweger hatte vor dem letzten Schiessen noch fast 40 Sekunden Vorsprung auf den ersten Verfolger, Giacomel lag zu diesem Zeitpunkt mehr als eine Minute hinter Uldal zurück. Niklas Hartweg, im Sprint 26., verbesserte sich am Samstag in den 19. Rang. Dem 25-Jährigen unterliefen am Schiessstand drei Fehler. (riz/sda)
Giacomel doppelt in Oberhof nach ++ Winnipeg siegt nach elf Niederlagen in Serie
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Giacomel doppelt gleich nach
Niederreiter gewinnt mit den Jets nach elf Niederlagen
Die Winnipeg Jets mit Nino Niederreiter gewinnen in der Nacht auf Samstag Schweizer Zeit gegen die Los Angeles Kings und Kevin Fiala mit 5:1.
Am Erfolg der Jets war Niederreiter als einer der Assistgeber zur 1:0-Führung beteiligt. Für den Stürmer aus Chur endete damit eine lange Durststrecke: In seinen letzten 17 Spielen hatte Niederreiter keinen einzigen Punkt erzielt. Spielentscheidend war schliesslich aber Mark Scheifele. Der Kanadier traf im zweiten Drittel zweimal für die Jets und sorgte bereits vor dem letzten Drittel für den 5:1-Endstand. Es ist für die Jets der erste Sieg nach elf Niederlagen in Folge. (riz/sda)
Vladislav Namestnikov is on the board 🤩 pic.twitter.com/8vcxC72f03— Sportsnet (@Sportsnet) January 10, 2026
George nach Verletzung wieder im Einsatz
Nachdem Kyshawn George den Washington Wizards in der NBA die vergangenen sieben Spiele verletzt gefehlt hatte, stand er seinem Team am Freitagabend Ortszeit wieder zur Verfügung. Doch die Wizards verloren zuhause mit 107:128 gegen die New Orleans Pelicans. Bei der Niederlage erzielte der Walliser George in 24 Minuten Einsatzzeit 15 Punkte, zudem gelangen ihm fünf Rebounds.
Dortmund sichert sich spät einen Punkt
Borussia Dortmund eröffnet den zweiten Teil der Bundesliga-Saison mit einem verrückten Remis. Bei Eintracht Frankfurt spielt der BVB 3:3. Zwei Tore fallen in der Nachspielzeit.
Weltmeister Littler unterschreibt Rekordvertrag
Weltmeister Luke Littler hat nach Angaben seines Sponsors «den grössten Vertrag in der Geschichte des Dartsports» abgeschlossen. Zahlen nannte das Unternehmen «Target Darts» zwar nicht, teilte aber mit, dass der 18-Jährige einen «neuen langfristigen Vertrag über mehrere Millionen Pfund» erhalten habe.
Laut der britischen Nachrichtenagentur PA soll Littler die Zusammenarbeit mit dem bekannten Hersteller von Darts-Ausrüstung in den kommenden zehn Jahren rund 20 Millionen Pfund (21,49 Mio. Franken) einbringen.
Littler verteidigte am vergangenen Samstag den WM-Titel im Londoner Alexandra Palace dank eines 7:1-Finalerfolgs gegen den Niederländer Gian van Veen. (nih/sda/dpa)
Weston und Meylemans holen EM-Titel
Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes im Olympia Bobrun von St. Moritz nach Celerina standen am Freitag die Skeletonis im Einsatz. Dabei zählten die zwei Fahrten auch als EM. Die Schweizer Teilnehmer waren aber weit von einem Medaillengewinn entfernt.
Spielabsage in der Bundesliga wegen Schneefall
Die extremen Witterungsbedingungen in Teilen Deutschlands sorgen in der Bundesliga für zwei Spielabsagen. Die für Samstagnachmittag geplanten St. Pauli gegen Leipzig und Bremen gegen Hoffenheim mussten wegen Vereisung und Schneeverwehungen verschoben werden, Wann die Spiele nachgeholt werden, ist noch offen. (sda/dpa)
Polen komplettiert das Halbfinalfeld
Polen mit der sechsfachen Grand-Slam-Turniersiegerin Iga Swiatek bezwingt am United Cup im letzten Viertelfinal Gastgeber Australien 2:1 und macht damit die Neuauflage des letztjährigen Finals gegen Titelverteidiger USA perfekt.
Auch Zugs Tatar erhält Olympia-Aufgebot
Mit Tomas Tatar hat ein weiterer Spieler aus der National League ein Aufgebot für das olympische Turnier in Mailand erhalten. Der langjährige NHL-Stürmer in Diensten des EV Zug wird mit der Slowakei seine zweiten Winterspiele nach Sotschi 2014 bestreiten. (riz/sda)
Wildcard für Wawrinka am Australian Open
Stan Wawrinka tritt in seiner finalen Saison nochmals am Australian Open an. Der Ende Jahr zurücktretende Romand erhält von den Organisatoren des ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres eine Wildcard.
