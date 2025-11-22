Mathilde Gremaud hat den Slopestyle-Weltcup-Auftakt am Stubaier Gletscher gewonnen – obwohl der Final am Samstag wegen heftiger Sturmböen abgesagt wurde. Da in einem solchen Fall die Qualifikationsresultate zählen, durfte die Freiburgerin ihren 15. Weltcupsieg feiern, den sechsten im Slopestyle, ihrer Olympia-Gold-Disziplin von Peking.
Die 25-Jährige hatte sich am Donnerstag mit 81,92 Punkten deutlich vor der Kanadierin Olivia Asselin (76,71) und der Finnin Anni Kärävä (68,07) durchgesetzt. Für Sarah Höfflin resultierte Platz 12. Die übrigen Schweizerinnen verpassten den Sprung in die Top 20. (riz/sda)
