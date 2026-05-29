Die Carolina Hurricanes stehen nach einem überzeugenden Heimsieg gegen die Montreal Canadiens im Playoff-Final der NHL. Im Kampf um den Stanley Cup trifft die Mannschaft auf die Vegas Golden Knights.Gegen die Canadiens machten die Hurricanes durch einen 6:1-Heimsieg die Chance auf die NHL-Meisterschaft perfekt. Schon im ersten Drittel lagen die Gastgeber 3:0 vorne, die Canadiens kamen nie wirklich ins Spiel. Die Hurricanes entschieden die Best-of-7-Serie mit 4:1 Siegen für sich. Für Carolina ist es die erste Teilnahme an der Final-Serie um den Stanley Cup seit dem Triumph vor 20 Jahren.Der Playoff-Final gegen die Vegas Golden Knights beginnt in der Nacht zum Mittwoch Schweizer Zeit mit einem Heimspiel für die Hurricanes. Frühestens zwei Tage vor dem Auftakt der Fussball-WM fällt dann die Entscheidung in einem Heimspiel am 9. Juni für Las Vegas. Geht die Serie bis in ein siebtes Duell, steht der Stanley-Cup-Sieger am 17. Juni fest.Bei den Vegas Golden Knights hat der Emmentaler Goalie Akira Schmid (Bild) abseits des Scheinwerferlichts die Chance, nach David Aebischer, Martin Gerber und Mark Streit als vierter Schweizer den Stanley Cup zu gewinnen.Schmid steht zwar während der Playoffs nicht mehr im Aufgebot, aber er erfüllt die Kriterien für einen Stanley-Cup-Sieger gleichwohl. Ein Spieler oder Torhüter muss mindestens die Hälfte der Partien in der Regular Season, also 41 Spiele, auf dem Matchblatt geführt gewesen sein. Der Schweizer erfüllt dieses Kriterium locker, wie das Portal «hockeyfans.ch» schreibt. Schmid war in 75 Spielen auf dem Matchblatt, davon kam er in 34 Spielen zum Einsatz, gewann davon 16 und erreichte eine Fangquote von 89,3 Prozent.(sda/dpa)