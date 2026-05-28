Video: watson/nina bürge

Hoher Besuch in der Kabine: Hier verkündet Federer die Starting-Six der Hockey-Nati

Mehr «Sport»

An dieser Heim-WM der Schweizer Eishockey-Nati ist es fast schon zur Tradition geworden, dass eine bekannte Schweizer Persönlichkeit die «Starting-Six» bekannt gibt. Also, die ersten sechs Spieler, die auf dem Eis stehen werden, wenn der Puck auf das Eis fällt.

Vor dem Viertelfinal der Schweiz gegen die Schweden hatte der vermutlich bekannteste aller Schweizer Sportler, der Ex-Tennisprofi Roger Federer, diese Ehre. Schau dir an, wie der 20-fache Grand-Slam-Sieger in der Garderobe der Hockey-Nati die Spieler bekanntgibt:

Video: watson/nina bürge

In den vergangenen Gruppenspielen standen unter anderem Büne Huber, der Sänger der Band Patent Ochsner oder Kevin Fiala, der an dieser WM verletzungsbedingt leider nicht mitspielen kann, für diese Aufgabe im Einsatz. Auch der ebenfalls verletzte Nati-Verteidiger Andrea Glauser hat die Starting-Six bereits vorgelesen.

Federer stand auch noch im Stadion im Einsatz und läutete dort den Viertelfinal ein. Bild: keystone

Federers Einsatz scheint gewirkt zu haben: Die Schweizer kamen wie aus der Kanone geschossen aus der Garderobe. Nach wenigen Minuten im 1. Drittel folgte aber der Bruch im Spiel. Mit der zweiten Chance ging Schweden entgegen dem Spielverlauf in Führung und dann musste Verteidiger Dean Kukan auch noch mit einer Spieldauerdisziplinarstrafe vorzeitig unter die Dusche. Als das vermeintliche 2:0 der Schweden aber wegen einer Kickbewegung aberkannt wurde, schöpfte die Nati neue Hoffnung. Nachdem die Strafe überstanden war, sorgte Roman Josi mit einem Schuss aus der Distanz für den Ausgleich.

Wie es mit dem Spiel weitergeht, erfährst du hier im Liveticker. (nib/abu)

Mehr Geschichten zur Eishockey-WM: