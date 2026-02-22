Auch das Teatro Filarmonico, das sich gleich daneben befindet kommt heute zum Zug. Draussen auf dem Vorplatz werden die 92 Delegationen des heutigen Abends begrüsst. Der Einmarsch der Nationen folgt aber erst später.
Olympiaticker
Bei der Schlussfeier in Verona dominiert die Oper und (noch) nicht der Sport
Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand-Cortina laufen seit dem 6. Februar. Bis am Sonntag geht es in den letzten von total 116 Wettkämpfen in 16 Sportarten um Gold, Silber und Bronze.
Nicht nur das Amphitheater ist Bühne für die Schlussfeier
Bei einer Schlussfeier in Verona dürfen Verweise auf diverse Opernstücke natürlich nicht fehlen
Los geht's mit der Schlussfeier in Verona
Das historische Amphitheater ist für einmal ins olympische Gewand gehüllt. Die Schluss feier geht nach dem Motto «Beauty in Action» über die Bühne.
Bald beginnt die Schlussfeier.
Nachdem die letzten Medaillen verteilt wurden, sollen die Olympischen Winterspiele 2026 auch noch offiziell beendet werden. Ab 20.30 Uhr geht die Schlussfeier über die Bühne – wir sind live dabei.
US-Olympiasieger gedenken Johnny Gaudreau
Vor zwei Jahren wurde Johnny Gaudreau bei einem Verkehrsunfall getötet. Der amerikanische NHL-Star ist seither beim US-Nationalteam stets dabei – auch nach dem Olympiasieg. Kaum stand der Sieg gegen Kanada in der Verlängerung fest, brachten Auston Matthews, Zach Werenski und Matthew Tkachuk Gaudreaus Trikot mit der Nummer 13 aufs Eis. Und als das offizielle Gold-Foto anstand, durften Gaudreaus Kinder, die im Publikum waren, ebenfalls aufs Bild.
[CAN vs USA] Team USA brings out Johnny Gaudreau's jersey onto the ice
[CAN vs USA] Team USA poses for a picture and then bring out Johnny Gaudreau's kids for a pic with the team
Spass an der Eiskunstlauf-Gala
Wie es Tradition ist, fand am Samstagabend zum Abschluss der Olympischen Spiele die Eiskunstlauf-Gala statt. Ein Event, bei dem es nicht um Punkte geht, sondern darum, den Sport und die Läuferinnen und Läufer noch einmal zu zelebrieren. Da können sich die Athleten auch einmal etwas ausgefallenes oder einen Spass erlauben. Olympiasieger Mikhail Shaidorov lief etwa als Kung-Fu-Panda auf und die Paarläufer Anastasiia Metelkina und Luka Berluava aus Georgien zelebrierten eine Ode an das Fighter-Game Mortal Kombat. (abu)
Mikhail Shaidorov's Kungfu Panda performance
Anastasiia Metelkina and Luka Berulava's Mortal Kombat routine from the gala
Vogt gewinnt im Vierer Bronze
Michael Vogt gewinnt als erster Schweizer seit 20 Jahren eine Viererbob-Medaille. Im letzten Lauf fing er Adam Ammour aus Deutschland noch ab und machte aus einem Rückstand von neun Hundersteln einen Vorsprung von vier Hundertstel.
Schweiz I mit Michael Vogt, Andreas Haas, Amadou Ndiaye und Mario Aeberhard holte die Bronzemedaille. Gold und Silber ging an Deutschland mit den Piloten Johannes Lochner und Francesco Friedrich. (ram)
Mehr zur unerwarteten Medaille:
Mamma mia!
Nadja Kälin gewinnt tatsächlich die Bronzemedaille! Alles zu ihrem Coup findest du hier:
Hockey-Heldin trägt Schweizer Fahne
Alina Müller wird an der Schlussfeier, an der lediglich 33 Athletinnen und Athleten teilnehmen werden, die Schweizer Fahne tragen. Die Eishockeyspielerin schoss im Bronzespiel gegen Schweden das Siegtor in der Verlängerung.
Die Eröffnungsfeier hatten die Schweizer Eishockeyanerinnen verpasst. Wegen eines Norovirus-Falls im Team nahmen alle Spielerinnen als Vorsichtsmassnahme nicht an der Feier teil. An der Eröffnungsfeier waren Fanny Smith und Nino Niederreiter die Schweizer Fahnenträger. (ram/sda)
Diplome für Hasler/Pasternack und Annen/Kora
Melanie Hasler und Nadja Pasternack schaffen den Vorstoss in die Medaillenränge am zweiten Tag des Zweierbob-Wettkampfs nicht mehr. Als Sechste sichern sie sich ein Olympia-Diplom - wie auch Debora Annen und Salomé Kora, die noch auf den 7. Platz klettern.
An der Spitze feierten die Deutschen einen Doppelsieg durch Laura Nolte/Deborah Levi und Lisa Buckwitz/Neele Schuten. Bronze ging an die Amerikanerinnen Kaillie Armbruster Humphries/Jasmine Jones. Nolte hatte schon 2022 in Peking triumphiert. (abu/sda)
Kanadas Stups-Curler holen Gold
Kanadas Curler jubeln über Olympiagold. Das Team von Skip Brad Jacobs bezwingt Grossbritannien im Final mit 9:6. Im neunten End leisteten sich die sonst so überzeugend spielenden Briten einige Fehler zu viel und Kanada zog mit einem Dreierhaus entscheidend davon.
Die Kanadier waren insbesondere zu Beginn des Curling-Turniers in den Schlagzeilen. In einem Vorrundenspiel warf Schwedens Oskar Eriksson dem Kanadier Marc Kennedy vor, den Stein bei der Abgabe am Marmor zu berühren. Gemäss Regeln wäre das nicht erlaubt. Kennedy wiedersprach den Vorwürfen lauthals und auch unwirsch – obwohl TV-Bilder die Marmor-Berührung zeigten. (abu)
Influencer stolziert als «Olympiasieger» durch Mailand
