Wie es Tradition ist, fand am Samstagabend zum Abschluss der Olympischen Spiele diestatt. Ein Event, bei dem es nicht um Punkte geht, sondern darum, den Sport und die Läuferinnen und Läufer noch einmal zu zelebrieren. Da können sich die Athleten auch einmal etwas ausgefallenes oder einen Spass erlauben. Olympiasieger Mikhail Shaidorov lief etwa als Kung-Fu-Panda auf und die Paarläufer Anastasiia Metelkina und Luka Berluava aus Georgien zelebrierten eine Ode an das Fighter-Game Mortal Kombat. (abu)