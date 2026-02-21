freundlich
Super League: FCZ schlägt GC im Derby, Remis zwischen Servette udn FCSG

Der Torschuetze Damienus Reverson (FCZ), links, jubelt mit Philippe Keny (FCZ), rechts, nach dem Tor zum 0:1 bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich (GC) und dem ...
Der FC Zürich gewinnt im Derby. Bild: keystone

FCZ rettet den Derbysieg über die Ziellinie – St.Gallen lässt Punkte liegen

21.02.2026, 17:0021.02.2026, 22:39
Inhaltsverzeichnis
GC – FCZ 1:2Servette – St.Gallen 1:1Die TabelleDie Torschützenliste

GC – FCZ 1:2

Die Grasshoppers finden auch im Derby nicht aus ihrem Tief heraus. Der Vorletzte der Super League unterliegt dem FC Zürich mit 1:2.

Reverson bringt den FCZ in Führung.Video: SRF

Beide Zürcher Klubs hatten im 293. Duell den Befreiungsschlag nach schwierigen Wochen angestrebt. GC war mindestens so bemüht wie der FCZ und in der Start- sowie in der Schlussphase sogar die bessere Mannschaft. Aber den Hoppers fehlt in dieser Saison meistens das gewisse Etwas, um sich zu belohnen. Oft sind es eigene Tore: Seit dem letzten Sieg, dem 6:2 bei den Young Boys Mitte Dezember, schoss das Team von Gerald Scheiblehner nur noch in einem Spiel mehr als einen Treffer. Gegen den FCZ traf es erst in der 81. Minute durch Luke Planche zum 1:2 und sorgte damit immerhin noch für Hoffnung bis zum Schlusspfiff.

Kény erhöht kurz nach der Pause.Video: SRF

Der FC Zürich war eine Spur abgeklärter, verhinderte dank des jungen Goalies Silas Huber das mögliche 0:1, nutzte durch Damienus Reverson nach einer halben Stunde die erste gute Offensivaktion zur eigenen Führung und profitierte kurz nach der Pause von einem Fehler des Gegners im Aufbau, um durch Philippe Keny auf 2:0 zu stellen. Keny, der im Sommer gekommene senegalesische Stürmer, traf mit einem schönen Schlenzer und erhöhte seine Ausbeute nach 20 Super-League-Spielen auf 11 Treffer.

Mit den drei Punkten aus dem Derby sind die Aussichten des FC Zürich wieder besser. Der erhoffte Platz in der Meisterrunde ist mit einer Erfolgsserie womöglich noch zu erreichen. Für die Grasshoppers deutet hingegen alles auf einen Abstiegskampf bis zum Saisonende hin. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf das unmittelbar vor GC liegende Servette.

El Bachir Ngom (GC) beobachtet den Ball bei dem Spiel der Fussball Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich (GC) und dem FC Zuerich (FCZ) am Samstag, 21. Februar 2026 auf im Stadion Letzigru ...
GC wartet seit Mitte Dezember auf einen Sieg in der Liga. Bild: keystone

Grasshoppers - Zürich 1:2 (0:1)
14'372 Zuschauer. - SR Piccolo.
Tore: 31. Reverson (Kamberi) 0:1. 51. Kény (Hack) 0:2. 81. Plange 1:2.
Grasshoppers: Hammel; Ngom, Diaby, Mikulic; S. Krasniqi (55. Marques), Köhler (83. Abrashi), Meyer, Ullmann (66. Diarrassouba); Tsimba (55. Plange), Frey (46. Lee Young-Jun), Jensen.
Zürich: Huber; Palacio, Vujevic, Hack; Kamberi, Berisha (66. Reichmuth), B. Krasniqi (86. Bangoura), Kablan; Tsawa (74. Di Giusto); Kény, Reverson (74. Ivan Cavaleiro).
Verwarnungen: 38. B. Krasniqi, 57. Reverson, 64. Mikulic, 73. Kablan, 93. Abrashi.

Servette – St.Gallen 1:1

Der FC St. Gallen kommt dem Leader FC Thun nur wenig näher. Die Ostschweizer spielen in der 26. Runde der Super League bei Servette 1:1.

Genf ist für die Gegner in dieser Saison oft eine Reise wert. Zwölf Punkte aus 13 Heimspielen sind die magere Ausbeute des strauchelnden Zweiten der vergangenen Spielzeit, dessen Chancen auf eine Teilnahme an der Meisterrunde von Woche zu Woche schwinden. Auch gegen St. Gallen brachten die Gastgeber nicht viel zustande. Erst in den letzten Minuten der Partie drängten sie mit mehr Vehemenz auf das 2:1. Die beste Genfer Aktion blieb aber der Freistoss in der 6. Minute, der Steve Rouiller das 1:1 ermöglichte.

Die Highlights des Spiels.Video: SRF

St. Gallen zeigte ohne seinen gesperrten Topskorer Alessandro Vogt nach dem Startfurioso nicht viel mehr als Servette. Die Mitte der Woche in Winterthur mit 5:1 siegreichen Ostschweizer konnten nach der ersten starken Aktion der Partie, die Christian Witzig mit seinem ersten Saisontor in der 4. Minute veredelte, kaum mehr Nennenswertes produzieren. Immerhin gehörte die beste Möglichkeit zum Siegtor dem Gast. Aliou Baldé setzte in der 26. Minute einen Kopfball aus idealer Position übers Tor. Danach war dem zuletzt stark geforderten FCSG anzumerken, dass er bereits die siebte Partie in diesem Monat bestreitet.

Für Thun, dessen Spiel in Winterthur erst am Mittwoch stattfindet, bleibt der Abstand zum ersten Verfolger St. Gallen mit elf Punkten komfortabel.

Joel Ruiz (SG), gauche, lutte pour le ballon avec Junior Kadile (SFC), droite, lors de la rencontre de football de Swiss Super League entre le Servette FC, SFC, et le FC St.Gallen 1879, SG, ce samedi ...
Kein Sieger beim Duell zwischen Servette und St.GallenBild: keystone

Servette - St.Gallen 1:1 (1:1)
6150 Zuschauer. - SR Cibelli.
Tore: 4. Witzig (Vandermersch) 0:1. 6. Rouiller 1:1.
Servette: Mall; Houboulang Mendes, Rouiller, Severin, Mazikou; Lopes (57. Kadile), Cognat, Douline (84. Fomba), Njoh (79. Ishuayed); Mir. Stevanovic, Mráz (58. Guillemenot).
St.Gallen: Zigi; Okoroji, Kleine-Bekel, Stanic; Daschner; Vandermersch (72. Ruiz), Görtler, Boukhalfa (93. Weibel), Witzig (84. Ouattara); Besio (72. Verinac), Balde (72. Efekele).
Verwarnungen: 22. Vandermersch, 41. Douline, 86. Ouattara, 91. Daschner, 92. Houboulang Mendes. (abu/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

