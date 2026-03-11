Jonas Vingegaard feierte am Mittwoch in der chaotischen vierten Etappe von Paris-Nizza einen Solosieg und übernahm das gelbe Trikot des Gesamtführenden.
Der Däne erreichte das Ziel der mit drei Bergwertungen und einer Bergankunft versehenen Etappe von Bourges nach Uchon 41 respektive 45 Sekunden vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez und dem Niederländer Tim van Dijke. Der vormalige Leader Juan Ayuso kam bei misslichen Wetterbedingungen 47 Kilometer vor dem Etappenziel zu Fall und stieg aus der Rundfahrt aus. (nih/sda)
Der Däne erreichte das Ziel der mit drei Bergwertungen und einer Bergankunft versehenen Etappe von Bourges nach Uchon 41 respektive 45 Sekunden vor dem Kolumbianer Daniel Felipe Martinez und dem Niederländer Tim van Dijke. Der vormalige Leader Juan Ayuso kam bei misslichen Wetterbedingungen 47 Kilometer vor dem Etappenziel zu Fall und stieg aus der Rundfahrt aus. (nih/sda)