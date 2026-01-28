wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Judo-Weltmeister Nils Stump muss lange pausieren

Sport-News

Judo-Weltmeister Stump verletzt +++ Tour de Romandie gibt Etappenpläne bekannt

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
28.01.2026, 10:3228.01.2026, 10:32
Schicke uns deinen Input
Hoffenheims Siegesserie setzt sich fort
Viertes Spiel des Jahres, vierter Sieg: Hoffenheim bleibt auch im Gastspiel bei Werder Bremen souverän und gewinnt 2:0. Der Österreicher Alexander Prass brachte die Gäste mit seinem Treffer kurz vor der Pause auf Kurs. Dass der ehemalige Basel-Spieler Wouter Burger gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit mit der Roten Karte vom Platz musste, schien die Mannschaft kaum zu beeindrucken. Nur zwei Minuten später baute Grischa Prömel den Vorsprung aus.

Hoffenheim, bei dem die schweizerisch-kosovarischen Doppelbürger Albian Hajdari und Leon Avdullahu über die gesamte Spielzeit auf dem Platz standen, festigt mit dem erneuten Erfolg den 3. Rang in der Tabelle. Auf den zweitplatzierten Borussia Dortmund fehlen nur noch drei Punkte.

RB Leipzig hingegen liess beim FC St. Pauli Punkte liegen. Martijn Kaars glich in der 93. Minute per Penalty zum 1:1 aus und sicherte dem Heimteam damit einen unerwarteten Zähler. Die beiden Spiele der 16. Runde mussten nach wetterbedingten Absagen neu angesetzt werden. (riz/sda)

Starke Schweizer mit Unentschieden gegen Island
Die Schweizer Handballer liegen in Malmö in der EM-Hauptrunde gegen Island mehrheitlich in Führung, am Ende resultiert jedoch ein 38:38-Unentschieden. Damit können sie die Halbfinals nicht mehr erreichen.

Hatten die Schweizer in den ersten fünf Partien an dieser EM abgesehen vom 43:26-Kantersieg gegen Montenegro immer wieder, teils tiefe, Dellen in ihrem Spiel, hielten sie diesmal das Level während 60 Minuten hoch. Sie drehten ein 21:22 (34.) in ein 24:22 (36.) und gingen beim 26:23 (39.) wieder mit drei Treffern in Front. Beim 33:30 (50.) betrug der Vorsprung immer noch drei Tore, aber die starken Isländer kämpften sich zurück und glichen in der 59. Minute zum 38:38 aus.

Obwohl nur wenig zum ersten Sieg in einer EM-Hauptrunde fehlte, ist das Unentschieden hoch einzuschätzen. Die Isländer wurden vor dem Turnier als «Geheimfavorit» bezeichnet und unterstrichen insbesondere beim 35:27 am Sonntag gegen Gastgeber Schweden, warum. Die Schweden sind am Mittwoch um 20.30 Uhr der letzte Gegner der Schweizer in der Hauptrunde. (riz/sda)






George und Niederhäuser gehören zu den «Rising Stars»
Kyshawn George und Yanic Konan Niederhäuser sind für das Turnier der «Rising Stars» der NBA nominiert worden – ein Wettkampf, an dem im Rahmen des All-Star-Wochenendes die besten Nachwuchsspieler der NBA aufeinandertreffen.

Der kanadisch-schweizerische Doppelbürger George gehört zu den Spielern, die aktuell ihr zweites Jahr in der NBA bestreiten. Niederhäuser, wie George 22-Jährig, spielt seine erste Saison in den USA. Der Freiburger wurde als Vertreter der G-League, der Ausbildungsliga der NBA, aufgeboten.

Das Turnier wird am 13. Februar ausgetragen und umfasst drei Spiele. George wird in einem der drei Teams bestehend aus NBA-Spielern antreten, Niederhäuser ist Teil der G-League-Mannschaft. (nih/sda)

Moser mit Assist und Sieg
In der NHL stand in der Nacht auf Dienstag Schweizer Zeit lediglich ein Schweizer im Einsatz. Janis Moser gewann mit den Tampa Bay Lightning 2:0 gegen die Utah Mammoth. Damit beendete Tampa die seit fünf Spielen andauernde Siegesserie von Utah.

Janis Moser war einer der Assistgeber beim Treffer zum 2:0. Das Tor erzielte Anthony Cirelli in Überzahl, weniger als eine Minute vor dem Ende der Partie. Auch der erste Treffer war, durch Darren Raddysh, in einem Powerplay der Lightning gefallen.

Die Partie zwischen den Los Angeles Kings mit Kevin Fiala und den Columbus Blue Jackets wurde wegen eines «heftigen Wintereinbruchs» in Columbus verschoben, das Spiel wird am 9. März nachgeholt. (nih/sda)
Ambri-Piotta gelingt der Coup in Genf
Ambri-Piotta überrascht Genève-Servette und feiert in der National League einen 4:3-Sieg nach Overtime gegen die heimstarken Genfer.

Ambri-Piotta, der Vorletzte der National League, zeigte viel Moral und machte zunächst einen 0:2-Rückstand wett. Dario Wüthrich (38.) und Alex Formenton (45.) trafen für die Tessiner. Auch auf den erneuten Rückstand hatten die Gäste eine Antwort parat. Michael Joly erzielte aus spitzem Winkel in der drittletzten Minute der regulären Spielzeit das 3:3. In der Verlängerung gelang Formenton mit seinem zweiten Treffer in diesem Spiel die Entscheidung.

Für Servette ist es erst die zweite Niederlage in diesem Jahr und erst die fünfte in dieser Saison im eigenen Stadion. Zwingend war die Niederlage nicht. Das Team von Trainer Ville Peltonen hatte mehr Schüsse aufs Tor und führte nach dem Doppelschlag von Markus Granlund (25.) und Vili Saarijärvi (27.) die meiste Zeit. Nachdem Ambri auf 2:2 ausgeglichen hatte, dauerte es nur drei Minuten, bis der tschechische Verteidiger Jan Rutta die Genfer wieder in Front schoss.




YB-Verteidiger mit Kreuzbandriss
Die Young Boys müssen für den Rest der Saison auf ihren Rechtsverteidiger Ryan Andrews verzichten. Der im Sommer von Watford nach Bern gewechselte Brite zog sich am Sonntag im Derby gegen den FC Thun einen Kreuzbandriss im rechten Knie zu.

Der Berner Klub rechnet in seiner Mitteilung mit einer Ausfalldauer von «acht, neun Monaten». Bislang kam der 21-jährige Andrews, der im August einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben hatte, für YB zu 18 Einsätzen. (ram/sda)
Debora Annen ist zum zweiten Mal Junioren-Weltmeisterin
Die Schwyzer Bobpilotin Debora Annen ist zum zweiten Mal nach 2024 Junioren-Weltmeisterin. Die 23-jährige Tochter des mehrfachen Olympia- und WM-Medaillengewinners Martin Annen setzte sich in St. Moritz vor der Deutschen Charlotte Candrix und der Schweizerin Selina Isler durch. Für Isler gab es zudem Silber in der Kategorie U23.

Annen gehört zum Schweizer Olympia-Aufgebot. Die Rennen in Cortina d'Ampezzo finden am 16. (Monobob) und 21. Februar (Zweierbob) statt. (riz/sda)
Lenz Hächler siegt in Verbier
Nach zwei 2. Plätzen in Pass Thurn in Österreich feiert Lenz Hächler beim Heimrennen in Verbier seinen ersten Saisonsieg im Europacup. Der 22-Jährige gewinnt den Super-G vor zwei Teamkollegen.

Hinter dem nun fünffachen Europacup-Sieger Hächler, der im Dezember mit Rang 19 im Riesenslalom von Beaver Creek seine ersten Weltcup-Punkte gewann, klassierten sich Gaël Zulauf und Arnaud Boisset in den Rängen 2 und 3. Allgemein dominierte das Heimteam: In den Top 12 finden sich lediglich zwei Fahrer, die nicht für die Schweiz starten. (riz/sda)
Marco Kohler hat sich am Kreuzband verletzt
Marco Kohler fällt verletzungsbedingt aus. Wie Swiss-Ski am Montag mitteilt, hat sich der 28-Jährige bei seinem Sturz in der Abfahrt von Kitzbühel das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen.

Bereits in den kommenden Tagen soll Kohler operiert werden. Zudem nutzt er die Pause, um eine ältere Verletzung am linken Knie zu «sanieren». Damit ist klar, dass Kohler die Olympischen Spiele in Italien verpassen wird - die interne Limite hatte er in der Abfahrt erreicht. Kohler weiss bereits, was ihn nun erwartet. 2024 riss er sich in der Abfahrt von Wengen das Kreuzband im rechten Knie, 2020 jenes im linken. (riz/sda)

Gremaud brilliert an den X-Games
Mathilde Gremaud gewinnt an den X-Games in Aspen Gold im Ski Big Air. Mit 94,66 Punkten sicherte sie sich den 1. Platz mit 0,66 Zählern Vorsprung auf die Schottin Kirsty Muir. Die Kanadierin Megan Oldham komplettierte das Podest.

Auch im Slopestyle hatte die Olympiasiegerin von Peking wenige Stunden zuvor überzeugt. Hinter Kirsty Muir und Naomi Urness belegte Gremaud den 3. Rang. Für die 25-Jährige sind es die Medaillen Nummer 10 und 11 an den X-Games. Gold hatte die Freiburgerin zuletzt 2021 geholt - ebenfalls im Big Air in Aspen. (riz/sda)
Kraken schlagen die «Swiss Devils»
Die New Jersey Devils mit Nico Hischier, Timo Meier und Jonas Siegenthaler verloren in der NHL am Sonntagabend Ortszeit mit 2:4 gegen die Seattle Kraken. Skorerpunkte gelangen keinem der drei Schweizer, die je während rund 20 Minuten eingesetzt wurden. Für die Devils ist es die erste Niederlage nach zuletzt drei Siegen in Serie.

Auch die Vegas Golden Knights mit Goalie Akira Schmid verloren. Gegen die Ottawa Senators unterlag die Mannschaft klar mit 1:7. Schmid wurde in der Partie nicht eingesetzt, er musste Adin Hill den Vortritt lassen. (riz/sda)
Niederhäuser gewinnt mit den Clippers
Die Los Angeles Clippers mit Yanic Konan Niederhäuser feierten gegen die Brooklyn Nets einen souveränen 126:89-Sieg. Für die Clippers ist es der achte Erfolg in den letzten neun Spielen. Der Freiburger Rookie Niederhäuser wurde während sieben Minuten eingesetzt, er verbuchte vier Punkte und zwei Rebounds.

Entscheidend für den Sieg der Clippers war Kawhi Leonard, der 28 Punkte erzielte. Die Kalifornier zogen so bereits im zweiten Viertel auf bis zu 38 Punkte Vorsprung davon und sicherten sich den Sieg mühelos. (riz/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Judo-Weltmeister Stump verletzt +++ Tour de Romandie gibt Etappenpläne bekannt
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Zur Story