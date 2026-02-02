Stefan Bukinac 🇨🇭
Alter: 20
Position: Linksverteidiger
Marktwert: 5 Mio. Euro
Bilanz 2025/26: 21 Spiele, 3 Assists
Mach’s gut, Silvan! 👋— Hamburger SV (@HSV) January 29, 2026
Silvan #Hefti verlässt uns nach 20 Pflichtspielen und zieht weiter in die USA zu @dcunited. 🔄🇺🇸
Wir wünschen dir für deine Zukunft alles Gute! 🤝
Zur Meldung 👉 https://t.co/kvIg2X87hA#nurderHSV #Transfer pic.twitter.com/tDgrspx3Y1
𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗕𝗿𝘆𝗮𝗻 💙— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 29, 2026
👋🏻 Le FC Lausanne-Sport annonce avoir trouvé un accord avec l’@AJA pour le transfert définitif de son défenseur central Bryan Okoh.
Bonne chance pour la suite Bryan 🍀
🔗 Le communiqué 👉🏻 https://t.co/gCPC7N0v1m#allezlausanne #mercibryan pic.twitter.com/15p4Vk60Ru
Verstärkung für den Angriff: Edin Džeko wechselt für den Rest der laufenden Saison zum #S04 🆕🎯— FC Schalke 04 (@s04) January 22, 2026
Willkommen auf Schalke, @EdDzeko! ⚒️
Mehr dazu hier
↪️ https://t.co/H3VuvzhVxa pic.twitter.com/qqv8ixg7od
✍🏻🆕— FC Lausanne-Sport (@lausanne_sport) January 19, 2026
🇸🇪 𝗧𝗵𝗲𝗼 𝗕𝗲𝗿𝗴𝘃𝗮𝗹𝗹 s’engage avec le FC Lausanne-Sport jusqu’en juin 2029, en provenance du Djurgårdens IF.
Bienvenue à Lausanne 💙
🔗 Plus d’infos 👉🏻 https://t.co/dNfGh06OAQ#allezlausanne #bienvenuetheo pic.twitter.com/RTHnsJN3BE