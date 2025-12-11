Das Schweizer Eishockey-Nationalteam verlor zum Auftakt der Euro Hockey Tour in Lahti gegen Tschechien knapp 1:2. Der Anschlusstreffer durch die junge EVZ-Stürmerin Alina Marti gelang dem Team von Coach Colin Müller erst 32 Sekunden vor Schluss - zu spät für eine Wende.
Gegen die Tschechinnen verlor die Schweiz damit zum achten Mal in Folge - zum dritten Mal mit einem Tor Differenz oder nach Penaltyschiessen. Auffallend: in diesen acht Partien seit November vor einem Jahr schoss sie nur gerade sechs Goals. In den weiteren Spielen dieser dritten Station der Euro Hockey Tour treffen die Schweizerinnen am Donnerstag auf Gastgeber Finnland und am Freitag auf Schweden. (riz/sda)
Gegen die Tschechinnen verlor die Schweiz damit zum achten Mal in Folge - zum dritten Mal mit einem Tor Differenz oder nach Penaltyschiessen. Auffallend: in diesen acht Partien seit November vor einem Jahr schoss sie nur gerade sechs Goals. In den weiteren Spielen dieser dritten Station der Euro Hockey Tour treffen die Schweizerinnen am Donnerstag auf Gastgeber Finnland und am Freitag auf Schweden. (riz/sda)