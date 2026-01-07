Das englische Fussball-Idol Kevin Keegan ist an Krebs erkrankt. Der 74-Jährige wurde einem Statement der Familie zufolge, das britische Medien und auch Vereine zitierten, kürzlich zu weiteren Untersuchungen seiner anhaltenden Bauchbeschwerden ins Spital eingeliefert. «Diese Untersuchungen ergaben die Diagnose Krebs, weshalb Kevin sich einer Behandlung unterziehen wird», hiess es in dem Statement.
Keegan spielte in seiner Karriere unter anderem für den Hamburger SV in der Bundesliga und den FC Liverpool in der Premier League. Für England bestritt er 63 Partien und war später auch Nationaltrainer der Three Lions. (riz/sda/dpa)
