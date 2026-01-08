Paris Saint-Germain gewinnt zum zwölften Mal in den letzten 13 Jahren den französischen Supercup. Der Double-Gewinner setzte sich in Kuwait gegen Marseille, den Meisterschaftszweiten der Vorsaison, im Penaltyschiessen durch.
Marseille ohne den Schweizer Ulisses Garcia führte bis in die 95. Minute mit 2:1. PSG-Joker Gonçalo Ramos traf kurz vor Schluss zum 2:2-Ausgleich.
Den einzigen Supercup, den der amtierende Champions-League-Sieger seit 2013 verloren hat, war 2021 gegen Lille. (sda/vro)
