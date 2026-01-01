freundlich-3°
DE | FR
burger
Sport
Sport-News

Sportnews-Ticker: Klaebo wieder mal unwiderstehlich an de Tour de Ski

Sport-News

Klaebo wieder mal unwiderstehlich +++ U20-Nati im Viertelfinal gegen Tschechien

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
01.01.2026, 11:3401.01.2026, 11:34
Schicke uns deinen Input
Klaebo wieder mal unwiderstehlich
Der norwegische Langläufer Johannes Klaebo hat die Weichen auf die Rekordmarke von fünf Gesamtsiegen an der Tour de Ski gestellt. In der Verfolgung von Toblach konservierte er seinen Vorsprung von rund einer Minute.

In der Regel führt ein Handicap-Start zum Zusammenschluss des Feldes, da die einzelnen Gruppen wie im Radsport vom Windschatten profitieren und bei guter Zusammenarbeit zur Spitze aufschliessen. Doch Klaebo brach mit diesem Gesetz. Mit knapp einer Minute Vorsprung zum Rennen über 20 km in klassischer Technik gestartet, zog er zunächst bis auf 1:18 Minuten davon, um dann noch 30 Sekunden zu verlieren.

Im Gesamtklassement liegt der Ausnahmekönner nun 51 Sekunden vor Landsmann Mattis Stenshagen, die vier Drittklassierten, angeführt am Amerikaner Gus Schumacher, liegen eine Minute im Hintertreffen. (ram/sda)
Schweizer U20 sichert sich Gruppenplatz 3
Die Schweizer U20-Auswahl schliesst die Vorrunde der Eishockey-Junioren-WM in St. Paul (USA) mit einem 3:2-Erfolg über die Slowakei auf Platz 3 ab. Im Viertelfinal trifft die Schweiz am Freitag (22.30 Uhr Schweizer Zeit) auf Tschechien.

Die Schweizer Junioren wurden gegen die Slowakei mehr gefordert als am Vortag von Deutschland (4:0). Zwei Goals innerhalb von 22 Sekunden in der Schlussphase des ersten Abschnitts brachten das Team von Jan Cadieux auf die Siegesstrasse. Loris Wey und Mike Aeschlimann trafen im Powerplay. Die Schweizer nützten zwei Zweiminutenstrafen gegen Tobias Tomik wegen eines hohen Stocks resolut aus. (sda)
Schweizer Team ohne Exploit an der Tour de Ski
Das Schweizer Team verpasst in der dritten Etappe der Tour de Ski eine Top-20-Klassierung. Johannes Klaebo bleibt auch ohne Tagessieg klarer Leader des Etappenrennens, die Tour-Leaderin Jessie Diggins hingegen ist die Tagesschnellste. Das Rennen über 5 km samt Massenstart auf den Skatingskis wurde in vier verschiedenen Heats zu je rund 20 Läufer absolviert. Das Schlussklassement wird dann aber über die jeweils gelaufene Zeit erstellt.

Janik Riebli erwischte die schnellste Gruppe mit dem späteren Sieger Gus Schumacher aus den USA. Der Obwaldner hielt zum Schluss nicht ganz mit und büsste noch 10 Sekunden ein. Gleichwohl reichte dies für Platz 25.

Das Frauenrennen wurde sogar durch einen Heat-Sieg von Nadja Kälin lanciert. Aber diese Marke war schliesslich nicht mehr Wert als Platz 22. Die Amerikanerin Jessie Diggins und die Schwedin Emma Ribom hingegen drückten in ihrem Lauf derart aufs Tempo, dass die Läuferinnen anderer Heats keine Chance mehr auf einen Podestplatz hatten. (riz/sda)

Niederhäuser brilliert bei Sieg der Clippers
Yanic Konan Niederhäuser zeigt bei den Los Angeles Clippers eine starke Leistung. Beim 131:90-Erfolg gegen die Sacramento Kings zählt der Schweizer Rookie zu den Topskorern seines Teams.

Dem 22-jährigen Freiburger gelangen erstmals 16 Punkte in einem NBA-Spiel – damit übertraf er seinen bisherigen Bestwert gleich um zehn Zähler. Zudem steuerte Niederhäuser sechs Rebounds und zwei Assists bei. Hinter Kawhi Leonard und James Harden war er damit der drittbeste Skorer der Clippers.

Auch die Einsatzzeit von 25:05 Minuten stellte einen persönlichen NBA-Bestwert dar. Niederhäuser profitierte dabei von der Abwesenheit des Stammcenters Ivica Zubac. Der Schweizer traf sechs seiner acht Würfe aus dem Feld sowie vier von sechs Freiwürfen, verpasste jedoch seinen einzigen Dreipunkteversuch.

Damit beenden die Clippers das Jahr mit dem fünften Sieg in Folge, nachdem sie zuvor eine ebenso lange Niederlagenserie hatten hinnehmen müssen. Erster Gegner im Jahr 2026 sind die Utah Jazz. (nih/sda)
Arsenal gewinnt Spitzenspiel gegen Aston Villa souverän
Der FC Arsenal London steigt in der englischen Premier League als Leader ins neue Jahr. Arsenal deklassiert Verfolger Aston Villa in der zweiten Halbzeit mit 4:1. Nach einer torlosen und enttäuschenden ersten Halbzeit drehte Arsenal nach der Pause auf: Innerhalb von vier Minuten brachten Gabriel und Zubimendi das Heimteam in Führung. Trossard und Gabriel Jesus erhöhten danach auf 4:0.

Serien wurden fortgesetzt, aber eine riss: Wenn Arsenal in der Innenverteidigung mit Gabriel und Saliba antreten kann, dann gewinnt Arsenal. Die beiden spielten erstmals seit dem 8. November wieder zusammen im Abwehrzentrum. In sechs Partien mit Gabriel und Saliba feierte Arsenal sechs Siege und kassierte erst spät in der Nachspielzeit zum 1:4 das erste Gegentor in diesen sechs Partien. Unai Emery, der Trainer von Aston Villa, verlor hingegen erstmals ein Auswärtsspiel in Arsenals Stadion.

Arsenal bleibt mit dem klaren Erfolg über den zweiten Verfolger Leader über Silvester in der Premier League. Manchester City kann am Donnerstag den Rückstand wieder um drei auf zwei Punkte verkürzen. City gastiert bei Granit Xhakas Sunderland. (riz/sda)


Mali wieder in den Achtelfinals
Das Fussball-Nationalteam von Mali mit Verteidiger Abdoulaye Diaby von den Grasshoppers und Mittelfeldspieler Gaoussou Diakité von Lausanne-Sport qualifizierte sich wie 2022 für die Achtelfinals des Afrika Cups. Ein torloses Unentschieden gegen die Komoren reichte in Casablanca zum Weiterkommen. Diaby spielte im abschliessenden Gruppenspiel durch; Diakité wurde nicht eingewechselt.

Mali hatte sich zum dritten Mal nach 1984 und 2022 für den Afrika Cup qualifiziert. Platz 2 in der Vorrunde sicherten sie sich mit Unentschieden gegen Sambia (1:1), Marokko (1:1) und die Komoren. (nih/sda)
Liebe Userinnen und User

Wir werden in Liveticker-Artikeln die Kommentarfunktion nicht mehr öffnen. Dies, weil sich die Gegebenheiten jeweils so schnell verändern, dass bereits gepostete Kommentare wenig später keinen Sinn mehr ergeben. In allen andern Artikeln dürft ihr weiterhin gerne in die Tasten hauen.
Vielen Dank fürs Verständnis, Team watson

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
1 / 62
60 Sportfotos, die unter die Haut gehen
7. Februar 1988: Michael Jordan gewinnt beim NBA-All-Star-Game den Slam-Dunk-Contest. Bei seinem letzten Versuch springt er von der Freiwurflinie ab.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
So würden sich deine Fussball-Stars in der Badi verhalten
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die Spengler-Cup-Pause ist gesichert – aber was wird aus Team Canada?
Die Termin-Debatte gehört zum Spengler Cup, wie das schöne Wetter in Davos. Nach dem nächsten Turnier 2026 läuft der Vertrag mit der National League aus, der die Meisterschafts-Pause in der Altjahrswoche garantiert. Gegen eine Entschädigung von etwas mehr als 50'000 Franken für jedes der zwölf Teams, die nicht am Spengler Cup teilnehmen, plus eine Pauschalentschädigung für jeden Spieler, der als Verstärkung für eines der teilnehmenden Teams freigegeben wird.
Zur Story