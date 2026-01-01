Der norwegische Langläufer Johannes Klaebo hat die Weichen auf die Rekordmarke von fünf Gesamtsiegen an der Tour de Ski gestellt. In der Verfolgung von Toblach konservierte er seinen Vorsprung von rund einer Minute.
In der Regel führt ein Handicap-Start zum Zusammenschluss des Feldes, da die einzelnen Gruppen wie im Radsport vom Windschatten profitieren und bei guter Zusammenarbeit zur Spitze aufschliessen. Doch Klaebo brach mit diesem Gesetz. Mit knapp einer Minute Vorsprung zum Rennen über 20 km in klassischer Technik gestartet, zog er zunächst bis auf 1:18 Minuten davon, um dann noch 30 Sekunden zu verlieren.
Im Gesamtklassement liegt der Ausnahmekönner nun 51 Sekunden vor Landsmann Mattis Stenshagen, die vier Drittklassierten, angeführt am Amerikaner Gus Schumacher, liegen eine Minute im Hintertreffen. (ram/sda)
In der Regel führt ein Handicap-Start zum Zusammenschluss des Feldes, da die einzelnen Gruppen wie im Radsport vom Windschatten profitieren und bei guter Zusammenarbeit zur Spitze aufschliessen. Doch Klaebo brach mit diesem Gesetz. Mit knapp einer Minute Vorsprung zum Rennen über 20 km in klassischer Technik gestartet, zog er zunächst bis auf 1:18 Minuten davon, um dann noch 30 Sekunden zu verlieren.
Im Gesamtklassement liegt der Ausnahmekönner nun 51 Sekunden vor Landsmann Mattis Stenshagen, die vier Drittklassierten, angeführt am Amerikaner Gus Schumacher, liegen eine Minute im Hintertreffen. (ram/sda)