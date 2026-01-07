Der Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel hat das Trainingslager von Borussia Dortmund im spanischen Marbella krankheitsbedingt einen Tag früher verlassen als seine Teamkollegen. Der 28-Jährige ist dementsprechend fraglich für den Start in den zweiten Saisonteil der Bundesliga am Freitag bei der Eintracht Frankfurt. (riz/sda/dpa)
Kobel verlässt Dortmunds Trainingslager vorzeitig +++ Keine NL-Lizenz für den EHC Basel
Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
Kobel verlässt Dortmunds Trainingslager vorzeitig
Ryan Lochte versteigert drei olympische Goldmedaillen
Der sechsmalige Schwimm-Olympiasieger Ryan Lochte hat drei olympische Goldmedaillen für insgesamt 385'520 Dollar versteigert, umgerechnet entspricht das gut 306'000 Franken. Die höchste Summe - nämlich 183'000 Dollar (rund 145'000 Franken) - zahlte ein Käufer für das Edelmetall, das Lochte für den Titel mit der Crawl-Staffel der USA bei den Olympischen Spielen 2008 in Peking erhielt. Zudem trennte sich der 41-Jährige von zwei weiteren Goldmedaillen, die er 2004 in Athen und 2016 in Rio mit der Staffel gewonnen hatte.
Liga lehnt Basels Aufstiegsgesuch ab
Der EHC Basel wird in der Saison 2026/27 nicht in der National League spielen. Die Lizenzkommission der Liga hat ein entsprechendes Gesuch des Klubs abgelehnt.
Simon Yates beendet seine Karriere
Der zweifache Grand-Tour-Sieger Simon Yates hat am Mittwoch seinen Rücktritt vom Profi-Radsport bekanntgegeben. Der 33-jährige Brite vom Team Visma-Lease a Bike hat 2018 die Spanien-Rundfahrt und im vergangenen Jahr den Giro d'Italia gewonnen.
Schweizer Aerials-Akrobaten verpassen das Podest
Im dritten Wettkampf der Saison der Aerials-Akrobaten stand erstmals kein Schweizer auf dem Podest. Der WM-Dritte Pirmin Werner wurde in Kanada Fünfter, der Weltmeister Noe Roth scheiterte in der Qualifikation.
Im Skigebiet Le Relais in der kanadischen Gemeinde Lac-Beauport wählte Werner im Final der Top 6 einen Dreifach-Salto mit fünf Schrauben, zwei davon in der letzten Umdrehung. Der Zürcher stand diesen schwierigen Sprung nicht.
Ganz anders der Ukrainer Dmitro Kotowski: Er wählte mit dem Hurricane den schwerstmöglichen Sprung (drei Schrauben beim zweiten Salto) und stand diesen perfekt. (hkl/sda)
Alessandro Romano mit Profidebüt in der Serie A
Alessandro Romano hat als erster Schweizer ein Pflichtspiel für die AS Roma bestritten. Der 19-jährige Zürcher kam am Dienstag beim 2:0-Sieg in Lecce zu seinem Debüt in der italienischen Serie A.
Algerien zittert sich in die Viertelfinals
Algerien steht am Afrika-Cup in den Viertelfinals. Die Nordafrikaner mit dem früheren Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic an der Seitenlinie bezwingen im Achtelfinal DR Kongo 1:0.
Das entscheidende Tor erzielte Adil Boulbina kurz vor dem Ende der Verlängerung. Als vieles bereits auf ein Penaltyschiessen hindeutete, schlenzte der kurz zuvor eingewechselte Stürmer des katarischen Klubs Al-Duhail den Ball ins weite Eck. Bei DR Kongo kam in der zweiten Verlängerung der frühere Schweizer Junioren-Internationale Charles Pickel ins Spiel.
Im Viertelfinal trifft Algerien auf Nigeria, das bei der letzten Austragung 2024 erst im Final Gastgeber Elfenbeinküste unterlegen war. Der Titelverteidiger bestreitet sein Achtelfinalspiel am Dienstagabend gegen Burkina Faso. (hkl/sda)
Prevc holt mit Platz 2 in Bischofshofen den Tournee-Gesamtsieg
Domen Prevc gewinnt die Vierschanzentournee überlegen. Beim Finale in Bischofshofen wird der Slowene Zweiter hinter dem Tagessieger Daniel Tschofenig aus Österreich. Somit hat die hauchdünne Niederlage in Innsbruck Prevc doch nicht den Grand Slam vermasselt.
Domen Prevc gewann als dritter Slowene die Vierschanzentournee nach Primoz Peterka im Jahr 1997 und zehn Jahre nach seinem älteren Bruder Peter Prevc. Der 26-Jährige prägte die 74. Ausgabe der Tournee seit dem ersten Tag. Er gewann in Oberstdorf und Garmisch-Partenkirchen mit riesigen Vorsprung. In Innsbruck wurde er Zweiter, aber der Gesamtsieg stand nie in Gefahr. Prevc reiste mit einem Vorsprung von umgerechnet 23 m nach Bischofshofen, den er noch ausbaute. Das Tournee-Podest ergänzten die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher.
Die Schweizer Adler kamen zum Abschluss der Tournee nicht richtig ins Fliegen. Sandro Hauswirth wurde 22., Killian Peier 29. Aus Schweizer Sicht war Hauswirth die Entdeckung beim Klassiker über die Neujahrstage. Der Gstaader tauchte als Einziger viermal im Finaldurchgang auf. Zum Abschluss holte er erneut Weltcuppunkte, nachdem er zuvor die Plätze 25 (Oberstdorf) und zweimal 18 (Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck) belegt hatte. Die Tournee-Wertung beendete er im 17. Rang. (hkl/sda)
Die Schweiz trifft am United Cup auf Argentinien
Die Schweiz trifft am United Cup in Australien nach der makellosen Vorrunde im Viertelfinal auf Argentinien, das sich als einer der besten Gruppenzweiten für die K.o.-Runde qualifiziert hat.
Rekordpreisgeld bei den Australian Open
Beim Australian Open in Melbourne wird in diesem Jahr ein Rekordpreisgeld ausgeschüttet. Insgesamt ist das erste Grand-Slam-Turnier der Saison mit 111,5 Millionen australischen Dollar (rund 59,4 Mio. Schweizer Franken) dotiert. Das ist ein Anstieg in Höhe von 16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie die Veranstalter in Melbourne mitteilten.
Venus Williams verliert erstes Einzel des neuen Jahres
Venus Williams verliert ihr erstes Einzel des neuen Jahres knapp. Die 45-Jährige unterliegt beim Comeback auf der WTA-Tour im neuseeländischen Auckland der Polin Magda Linette mit 4:6, 6:4, 2:6. Mit den Turnieren in Auckland und Hobart bereitet sich die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin Venus Williams auf das Australian Open vor.
Fiala mit Tor und Sieg
Kevin Fiala und die Los Angeles Kings gewinnen in der NHL mit 4:2 gegen die Minnesota Wild. Der Ostschweizer traf für die Kings im zweiten Drittel zum zwischenzeitlichen 2:0. Für die definitive Entscheidung in der Partie sorgte aber der Schwede Adrian Kempe, der knapp eineinhalb Minuten vor dem Ende der Partie zum 4:2 traf.
Djokovic gibt für Adelaide Forfait
Novak Djokovic muss seine Teilnahme am ATP-Turnier von Adelaide absagen. Als Grund für seinen Rückzieher nennt der Serbe mangelnde Fitness. Wie der 38-Jährige am Montagabend in einer Instagram-Story mitteilte, fühle er sich «körperlich noch nicht ganz bereit», um in die Saison zu starten.
Capela und Niederhäuser gewinnen mit ihren Teams
Die Houston Rockets mit Clint Capela gewinnen gegen die Phoenix Suns 100:97. Dem Genfer gelangen beim Sieg während neun Minuten Einsatzzeit zwei Punkte und ein Rebound. Spielentscheidend für den Sieg der Rockets war Kevin Durant. Mit einem Drei-Punkte-Wurf eine Sekunde vor dem Ende der Partie verwandelte der US-Amerikaner das 97:97 in ein 100:97 und verhinderte damit den Gang in die Verlängerung.
Schweden besiegt Tschechien im U20-WM-Final
Im Final der U20-Eishockey-WM setzt sich Schweden mit 4:2 gegen Tschechien durch. Für die Skandinavier ist es nach 1981 und 2012 der dritte Titelgewinn an einer U20-WM. Zwölf Mal, zuletzt 2024, war man im Finalspiel unterlegen.
Mit je einem Tor im ersten und im zweiten Drittel gingen die Schweden mit einer 2:0-Führung ins letzte Drittel. Dort erhöhten die die Skandinavier erst auf 3:0, ehe Tschechien zwei Mal traf. Ein Goal von Ivar Stenberg acht Sekunden vor Schluss ins leere Tor der Tschechen sicherte den Schweden schliesslich den Sieg.
Damit muss Tschechien, das im Viertelfinal gegen die Schweiz trotz zweimaligem Rückstand mit 6:2 gewann, weiter auf den ersten Titel seit 2001 warten. (riz/sda)
Schienbeinbruch bei Gvardiol
Manchester City muss längere Zeit ohne Josko Gvardiol auskommen. Der kroatische Nationalverteidiger brach sich am Sonntag im Heimspiel der Premier League gegen Chelsea das rechte Schienbein und muss sich einer Operation unterziehen. Das gab der Verein bekannt. (riz/sda/afp)
Ägypten mit Mühe im Viertelfinal – Nigeria souverän
Ägypten steht am Afrika-Cup in Marokko im Viertelfinal. Allerdings bekundeten die Nordafrikaner beim 3:1 gegen Benin einige Mühe, setzten sich in Agadir erst in der Verlängerung durch. Nach 90 Minuten lautete das Resultat 1:1.
Die Tore der Ägypter in der Verlängerung erzielten Yasser Ibrahim (97.) und Starspieler Mohamed Salah (124.). Letzterer traf zum dritten Mal an diesem Turnier. Gegner im Viertelfinal ist der Sieger der Partie zwischen der Elfenbeinküste und Burkina Faso.
Nigeria bekundete im Achtelfinal gegen Mosambik keine Mühe und siegte 4:0. Nach 25 Minuten führte der Favorit dank Toren von Ademola Lookman (20.) und Victor Osimhen bereits 2:0. Letzterer erzielte in der 47. Minute auch das 3:0, das ebenso wie das 4:0 von Akor Adams (75.) von Lookman vorbereitet wurde. Nigeria trifft nun auf Algerien oder DR Kongo. (hkl/sda)
Alle vier Schweizer überstehen Qualifikation
Beim abschliessenden Springen der Vierschanzentournee in Bischofshofen werden sämtliche vier Schweizer dabei sein. Bester der Qualifikation war Sandro Hauswirth, der mit einem Sprung auf 130 m den 17. Platz belegte. Direkt dahinter folgte Gregor Deschwanden, der auf 128,5 m kam. Auch Killian Peier (33.) und Felix Trunz (45.) erreichten die Top 50.
Sörensen fällt mehrere Wochen aus
Fribourg-Gottéron muss mindestens bis zur Olympia-Pause am 1. Februar auf seinen Topskorer Marcus Sörensen verzichten. Der schwedische Stürmer verletzte sich am Samstag in Lugano. Nähere Angaben machte der Klub nicht.
Gewichtiger Ausfall beim SCB
Der SC Bern muss voraussichtlich sechs bis acht Wochen auf den Schweden Emil Bemström verzichten, wie der Verein mitteilt. Diese Ausfalldauer ergaben medizinische Abklärungen, nachdem der 26-jährige Stürmer am 22. Dezember in Lausanne eine Oberkörperverletzung erlitten hatte.
Ex-Sauber-Pilot Zhou wechselt von Ferrari zu Cadillac
Formel-1-Einsteiger Cadillac hat den Chinesen Zhou Guanyu als Ersatzfahrer engagiert. Der 26-Jährige kommt von Ferrari und ergänzt das Team um die beiden Piloten Valtteri Bottas aus Finnland und Sergio Perez aus Mexiko. Zhou hat von 2022 bis 2024 für das Schweizer Sauber-Team 68 Rennen in der Motorsport-Königsklasse absolviert. Cadillac gehört zum US-Automobilkonzern General Motors und nimmt bei der im März in Australien beginnenden neuen Saison als elftes Team an der Formel-1-WM teil. (nih/sda/apa)
