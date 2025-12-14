wechselnd bewölkt
Ski: Alice Robinson gewinnt den Super-G von St. Moritz

New Zealand&#039;s Alice Robinson speeds down the course during an alpine ski, women&#039;s World Cup super-G event, in St. Moritz, Switzerland, Sunday Dec. 14, 2025. (AP Photo/Gabriele Facciotti) Swi ...
Die Neuseeländerin Alice Robinson war im Super-G von St. Moritz die schnellste.Bild: keystone

Riesen-Spezialistin Robinson siegt erstmals im Super-G – Blanc mit überzeugender Leistung

14.12.2025, 09:3014.12.2025, 12:23

In einem technisch anspruchsvollen Super-G in St. Moritz führt Alice Robinson nach 30 Fahrerinnen knapp vor Romane Miradoli und Sofia Goggia. Lindsey Vonn fährt nicht auf das Podest, Mikaela Shiffrin scheidet bei ihrem Comeback aus.

Die Fahrt von Alice Robinson.Video: SRF

Als Sechste ins Rennen gestartet übernahm Alice Robinson die Führung, und gab diese an keine der folgenden Fahrerinnen aus den Top 30 ab. Einzig die beiden direkt auf Robinson folgenden Miradoli und Goggia wurden ihr mit Rückständen von 0,08 beziehungsweise 0,19 Sekunden nochmals gefährlich.

In Abwesenheit der verletzten Lara Gut-Behrami, Corinne Suter und Michelle Gisin wurde Malorie Blanc zum Abschluss des Rennwochenendes in St. Moritz beste Schweizerin. Die 21-Jährige liegt nach 30 Fahrerinnen im 6. Rang.

Lindsey Vonn, die mit dem Sieg in der Abfahrt am Freitag und einem 2. Platz am Samstag ein erfolgreiches Wochenende hatte, liegt nach 30 Fahrerinnen auf dem 4. Platz und verpasst damit einen weiteren Podestplatz. Die Abfahrtssiegerin vom Samstag, Emma Aicher, stürzte und schied aus.

Die Fahrt von Lindsey Vonn.Video: SRF

Die erstmals nach zwei Jahren wieder im Super-G gestartete Mikaela Shiffrin ging mit der Startnummer 31 ins Rennen. Nach einer vorsichtigen Fahrt schied die Slalom-Spezialistin kurz vor der Ziellinie aus. (riz/sda)

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
