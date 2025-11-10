Kyshawn George hatte kurz vor Schluss beim Stand von 126:124 die Möglichkeit, mit zwei Freiwürfen den Sieg zu sichern. Der 21-jährige Walliser vergab jedoch seinen zweiten Versuch – ein folgenschwerer Fehlwurf. Mit einem 3-Punkte-Wurf in allerletzter Sekunde retteten sich die Pistons in die Verlängerung und behielten dort das bessere Ende für sich. Überragender Akteur auf dem Parkett war Cade Cunningham. Mit einem Triple Double (46 Punkte, 12 Rebounds, 11 Assists) führte er die Pistons zum Sieg. George kam auf 14 Punkte und 4 Rebounds.
Yanic Konan Niederhäuser stand bei der 102:105-Niederlage der Los Angeles Clippers gegen die Atlanta Hawks zwar im Kader der Kalifornier. Der Freiburger Rookie, der zwischen NBA und G League pendelt, kam jedoch nicht zum Einsatz. (nih/sda)