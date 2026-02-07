Luca Cereda hat eine neue Aufgabe. Der frühere Trainer des HC Ambri-Piotta wird wie von watson-Eismeister Klaus Zaugg vermutet Coach des Schweizer U20-Nationalteams. Der 44-Cereda hat mit den Verantwortlichen des Schweizer Verbandes einen bis Ende Juni 2028 gültigen Vertrag unterzeichnet.
Seine Trainer-Laufbahn hatte Cereda unmittelbar nach dem Ende seiner Spieler-Karriere vor 19 Jahren in Angriff genommen. Entsprechend überzeugt sind sie beim Verband von seinen Fähigkeiten. «Luca bringt ausgewiesene Kompetenz in der Nachwuchsförderung sowie nationale und internationale Erfahrung mit. Er kann ein Team gut führen und Leistung konsequent einfordern», sagt Lars Weibel, der Sportdirektor des Verbandes. «Wir sind überzeugt, dass er die ideale Person ist, um unsere U20-Nationalmannschaft sportlich weiterzuentwickeln und die Spieler bestmöglich auf den Schritt in die A-Nationalmannschaft vorzubereiten.» (nih/sda)
