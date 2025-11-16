Für diesetzte es an derin der Nacht zum Sonntag einen Sieg und zwei Niederlagen ab. Das Ausscheiden in der Gruppenphase dürften alle drei Teams abwenden.die das Schweizer Duell in der Gruppe A gegen Marco Krattiger und Leo Dillier verloren hatten, hielten dem Druck stand. Im letzten Gruppenspiel gegen Hans Hannibal/Nicolas Llambias aus Uruguay gewannen sie 21:16, 21:15 und ziehen somit als Gruppendritte in die K.o.-Phase ein. Gleiches gilt fürdie Platz 2 einnehmen. Sie verloren den Spitzenkampf gegen die Norweger Anders Mol/Christian Sörum in drei Sätzen (26:24, 16:21, 12:15).hingegen sind noch nicht durch. Sie verloren ihr zweites Gruppenspiel gegen das katarische Duo Ahmed Tijan/Cherif Younousse 15:21, 15:21 und stehen nun mit einem Sieg und einer Niederlage da. Am Montag spielen sie noch gegen ein Duo aus Kuba, das bislang zwei Niederlagen kassiert hat.(Bild) zogen den Kopf aus der Schlinge. Nach zwei Niederlagen bezwangen sie im Direktduell um Platz 3 Taliqua Clancy und Jana Milutinovic aus Australien 21:13, 21:19. Und bei den Vergé-Dépré-Schwestern kann nach zwei Siegen nichts mehr schief gehen. (ram/sda)