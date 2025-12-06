Er war der Schnellste in Abu Dhabi: Max Verstappen startet aus der Poleposition. Bild: www.imago-images.de

Werden Norris und McLaren nervös? Verstappen startet aus Poleposition in F1-Finale

Mehr «Sport»

Max Verstappen setzt Lando Norris und McLaren unter Druck. Der Niederländer ist im Qualifying für das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi mit Abstand der Schnellste und startet aus der Poleposition. Norris konnte sich mit seiner letzten Runde aber noch die zweite Startposition sichern und damit seinen kleinen Patzer von zuvor ausmerzen. Der Brite verlor über zwei Zehntelsekunden auf Verstappen im Red Bull. Auf Platz 3 startet Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Sollte Norris am Sonntag auf das Podest fahren, ist er mit Sicherheit Weltmeister. Ansonsten muss er hoffen, dass Verstappen das Rennen nicht gewinnt. Verstappen könnte sich seinen fünften Weltmeistertitel in Serie sichern, für den 26-jährigen Norris wäre es der erste. (nih)