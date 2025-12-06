wechselnd bewölkt
Formel 1: Verstappen startet aus Pole in Abu Dhabi – Norris dahinter

DOHA - Max Verstappen Oracle Red Bull Racing during the sprint race at the Lusail International Circuit, ahead of the Qatar Grand Prix. ANP SANDER KONING xVIxANPxSportx/xxANPxIVx 544058094 originalFil ...
Er war der Schnellste in Abu Dhabi: Max Verstappen startet aus der Poleposition.Bild: www.imago-images.de

Werden Norris und McLaren nervös? Verstappen startet aus Poleposition in F1-Finale

06.12.2025, 16:0406.12.2025, 16:15

Max Verstappen setzt Lando Norris und McLaren unter Druck. Der Niederländer ist im Qualifying für das letzte Saisonrennen in Abu Dhabi mit Abstand der Schnellste und startet aus der Poleposition. Norris konnte sich mit seiner letzten Runde aber noch die zweite Startposition sichern und damit seinen kleinen Patzer von zuvor ausmerzen. Der Brite verlor über zwei Zehntelsekunden auf Verstappen im Red Bull. Auf Platz 3 startet Oscar Piastri im zweiten McLaren.

Sollte Norris am Sonntag auf das Podest fahren, ist er mit Sicherheit Weltmeister. Ansonsten muss er hoffen, dass Verstappen das Rennen nicht gewinnt. Verstappen könnte sich seinen fünften Weltmeistertitel in Serie sichern, für den 26-jährigen Norris wäre es der erste. (nih)

Dreikampf um den WM-Titel – so werden Norris, Verstappen oder Piastri Weltmeister
Themen
0 Kommentare
