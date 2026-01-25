Nadine Fähndrich bestätigt beim Langlauf-Weltcup im Oberwallis auch über die längere Distanz ihre Topform. Nach dem Podestplatz im Sprint vom Samstag belegte die 30-jährige Luzernerin auf den 20 km in der klassischen Technik um Ulrichen den 9. Rang. Auf die finnische Überraschungssiegerin Johanna Matintalo verlor sie 1:16 Minuten und war damit die Beste hinter einer Spitzengruppe von acht Läuferinnen, die sich schon früh abgesetzt hatten. Fähndrich lief im Weltcup erst zum dritten Mal in die Top Ten auf einer Distanz von mehr als 10 km.
Anja Weber (19.) und Marina Kälin (21.) sorgten für ein starkes Schweizer Teamresultat. Kälin erfüllte damit auf den letzten Drücker den zweiten Teil der Olympia-Selektionskriterien. Ihre ältere Schwester Nadja Kälin, eigentlich die beste Schweizer Distanzläuferin, gab auf und wollte wohl zwei Wochen vor Olympia nicht unnötig Kraft verschwenden. (nih/sda)
