«In Gedanken werden wir Sven Hotz vermissen und dafür Sorge tragen, sein Lebenswerk weiter zu führen. Und danke für alles, was Du für den FCZ geleistet hast!»

Wie dermitteilt ist der ehemalige Präsidentam Sonntagabend. «Es ist für uns alle tröstlich, dass Sven nach langer Krankheit friedlich einschlafen durfte. Wir sprechen den Angehörigen von Sven unsere tiefempfundene Anteilnahme aus.» schreibt der aktuelle FCZ-Präsident Ancillo Canepa in einer Stellungnahme. Hotz wurde 96 Jahre alt., teilt Canepa weiter mit. Von 1986 bis 2006 war Hotz beim FCZ als Präsident tätig und wurde in seinem letzten Amtsjahr sensationell Schweizer Meister. Dazu konnte der Hotz mit den Zürchern zweimal den Schweizer Cup gewinnen. Nebst seiner Tätigkeit im Fussball war der gelernte Maurer Hotz auch Immobilienentwickler.(riz)