Die Schweizer Fussball-Nationalmannschaft testet im nächsten Frühling gegen hochkarätige Gegner. Am Freitag, 27. März. wird im Basler St. Jakob-Park Deutschland zu Gast sein, vier Tage später trifft das Team von Murat Yakin in Oslo auf Norwegen mit seinem Stürmerstar Erling Haaland.
Alle drei Mannschaften sind für die WM-Endrunde im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko qualifiziert. Die Schweiz spielt in der Vorrunde in San Francisco, Los Angeles und Vancouver gegen den Co-Gastgeber Kanada, Katar sowie einen aus dem Quartett Italien, Nordirland, Wales und Bosnien-Herzegowina. Diese machen im gleichen Länderspielfenster im März in Halbfinal und Final einen der letzten WM-Plätze unter sich aus. (riz/sda)
