Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer bietet für den Auftakt der Euro Hockey Tour vom 6. bis 9. November in Helsinki 24 Spieler auf. Unter ihnen auch zehn WM-Finalisten vom letzten Frühjahr.
Erstmals im Aufgebot des Nationalteams steht Nico Gross vom HC Davos. Der 25-jährige Verteidiger ist einer von acht aufgebotenen Spielern vom aktuellen Schweizer Ligadominator. Aus dem WM-Team vom letzten Frühjahr stehen drei Verteidiger, sechs Stürmer plus HCD-Goalie Sandro Aeschlimann im Aufgebot. Als zweiten Torhüter nominierte Nationaltrainer Patrick Fischer Reto Berra von Fribourg-Gottéron. Leonardo Genoni, der MVP der letzten WM, fehlt.
Das Schweizer Team reist am kommenden Dienstag nach Finnland. Das erste Spiel bestreitet es am Donnerstag gegen den Turnier-Gastgeber. Am Samstag und am Sonntag folgen die Partien gegen Schweden respektive Tschechien. (nih/sda)
