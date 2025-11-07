Lando Norris startet beim Grossen Preis in São Paulo von der Pole Position. Hinter dem WM-Leader reihen sich am Sonntag Kimi Antonelli im Mercedes, Charles Leclerc im Ferrari und der WM-Zweite Oscar Piastri im zweiten McLaren ein.
Weltmeister Max Verstappen kam nicht über Platz 16 hinaus und scheiterte völlig überraschend schon im ersten Durchgang. Im Grand Prix am Sonntag muss der Red-Bull-Pilot nun eine Aufholjagd starten, um im Titelrennen nicht vorentscheidend zurückzufallen. Nach seinem Start-Ziel-Sieg im Sprintrennen liegt Norris neun Punkte vor Piastri und 39 Zähler vor Verstappen.
Unterschiedlich verlief das Qualifying für die beiden Sauber-Piloten, die ihre Boliden am Nachmittag im Sprintrennen beide beschädigt hatten. Nico Hülkenberg geht von Position 10 aus ins Rennen – besser war der Deutsche in dieser Saison noch nie in einem Qualifying. Gabriel Bortoleto hingegen konnte die Qualifikation nicht bestreiten. Der Lokalmatador aus Brasilien zerlegte sein Auto in der letzten Runde des Sprintrennens so stark, dass auch die Mechaniker aus Hinwil nichts mehr ausrichten konnten. (nih/sda/dpa)
