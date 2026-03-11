Die in Courchevel für Samstag vorgesehene zweitletzte Männer-Abfahrt dieses Weltcup-Winters wird um einen Tag vorgezogen. Wie die FIS bekannt gab, wurde aufgrund der Wetterprognosen das Programm umgestellt.
Die Abfahrt ist nun am Freitag (11.00 Uhr) angesetzt. Der erste der beiden Super-G soll nun am Samstag (11.00 Uhr) stattfinden, der zweite wie geplant am Sonntag (10.45 Uhr).
Marco Odermatt kann sich in Courchevel, der letzten Station vor dem Weltcup-Finale in Kvitfjell und Hafjell, den Gesamtweltcup und die Disziplinensiege in Abfahrt und Super-G sichern. (nih/sda)
Die Abfahrt ist nun am Freitag (11.00 Uhr) angesetzt. Der erste der beiden Super-G soll nun am Samstag (11.00 Uhr) stattfinden, der zweite wie geplant am Sonntag (10.45 Uhr).
Marco Odermatt kann sich in Courchevel, der letzten Station vor dem Weltcup-Finale in Kvitfjell und Hafjell, den Gesamtweltcup und die Disziplinensiege in Abfahrt und Super-G sichern. (nih/sda)