Champions League live: Leverkusen – Arsenal – der Achtelfinal im Ticker

Liveticker

Arsenal ist der grosse Favorit auf den CL-Titel – jetzt wartet aber erstmal Leverkusen

11.03.2026, 17:5811.03.2026, 17:58
«Bin mir sicher, dass wir gewinnen»: Real möchte eine schwierige Saison in der CL retten
Am Mittwoch kommt es in der Champions League in der zweiten Tranche der Achtelfinal-Hinspiele zum Duell europäischer Schwergewichte. In Paris steht die Neuauflage des Klub-WM-Finals zwischen Paris Saint-Germain und Chelsea an. Vor acht Monaten setzten sich die Londoner gleich mit 3:0 durch. Der Titelverteidiger aus der französischen Hauptstadt hofft auf Revanche. In Madrid duellieren sich Real und Manchester City. Bereits in den letzten vier Jahren trafen die Spanier und die Engländer in der K.o.-Phase aufeinander, dreimal behielt der Rekordsieger aus Madrid das bessere Ende für sich.

Ebenfalls um 21.00 Uhr wird die Partie zwischen den beiden Überraschungsmannschaften Bodö/Glimt und Sporting Lissabon angepfiffen. Bereits um 18.45 Uhr startet das Hinspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem englischen Tabellenführer Arsenal, der die Ligaphase mit acht Siegen aus acht Spielen auf Platz 1 abgeschlossen hat. (nih/sda)

