Der Australier Oscar Piastri setzt am Grossen Preis von Katar in Lusail zu Beginn des zweitletzten Wochenendes der Saison die erste Duftmarke. Piastri erobert für das Sprintrennen vom Samstag den vordersten Startplatz.
Oscar Piastri und Max Verstappen müssen an den letzten beiden Grands Prix 24 Punkte auf WM-Leader Lando Norris aufholen. Piastri gewann vor dem GP von Katar schon zweimal den Sprint. Norris startet ins Blitzrennen über 19 Runde von Platz 3 aus. Zwischen die beiden McLaren schob sich George Russell (Mercedes). Max Verstappen hingegen steht vor Problemen. Sein Auto hüpfte auf der Strecke. Mehr als Startplatz 6 war für Verstappen nicht möglich. (abu/sda)
