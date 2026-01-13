Paris Saint-Germain verliert in den Sechzehntelfinals des französischen Cups gegen den Paris FC mit 0:1. Damit scheidet der Titelverteidiger bereits früh aus dem Rennen um den Cupsieg aus.
Spielentscheidend war das einzige Tor der Partie von Jonathan Ikoné in der 74. Minute. Mit diesem sicherte der Franzose seiner Mannschaft den Sieg, trotz der Überlegenheit von PSG. Die Sieger der Champions League 2024/25 verbuchten im Vergleich zum Paris FC rund viermal mehr Torschüsse. (nih/sda)
