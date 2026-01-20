Tampa Bay Lightning reagierte in der NHL umgehend auf das Ende der langen Siegesserie. Mit Janis Moser bezwang das Team aus Florida die Dallas Stars auswärts 4:1. Am Freitag hatte die Lightning in St. Louis die erste Niederlage nach elf Siegen hinnehmen müssen. Nun zeigten sie bei erster Gelegenheit eine starke Reaktion und übernahmen auch wieder die Führung in der Rangliste der Eastern Conference.



Moser war beim 4:1, das der Schwede Pontus Holmberg zwei Minuten vor der Schlusssirene ins verwaiste Gehäuse erzielte, einer der Vorbereiter. Für den Seeländer Verteidiger war es der elfte Assist in der laufenden Meisterschaft. Dazu hat er in seiner Zwischenbilanz fünf Tore stehen. (ram/sda)