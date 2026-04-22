Nach nicht einmal vier Monaten ist Liam Rosenior seinen Job als Trainer von Chelsea bereits wieder los. Wie der Premier-League-Klub aus London am Mittwoch mitteilte, wird der Engländer trotz eines bis 2032 laufenden Vertrags freigestellt.
Chelsea reagiert damit auf die anhaltende Resultatkrise. Das 0:3 tags zuvor in Brighton war bereits die siebente Niederlage aus den letzten acht Spielen. «Es war in jeder Hinsicht inakzeptabel, sowohl was das Spiel als auch unsere Einstellung betraf», sagte Trainer Rosenior nach der Partie am Dienstagabend. Bis zum Ende der Saison wird Co-Trainer Calum McFarlane die Verantwortung für das Team tragen. (abu/sda)
Chelsea reagiert damit auf die anhaltende Resultatkrise. Das 0:3 tags zuvor in Brighton war bereits die siebente Niederlage aus den letzten acht Spielen. «Es war in jeder Hinsicht inakzeptabel, sowohl was das Spiel als auch unsere Einstellung betraf», sagte Trainer Rosenior nach der Partie am Dienstagabend. Bis zum Ende der Saison wird Co-Trainer Calum McFarlane die Verantwortung für das Team tragen. (abu/sda)