steht nach einer spektakulären Aufholjagd im. Mit einemzittert sich der souveräne Leader der Serie A im Halbfinal-Rückspiel gegenweiter.Der frühere Schweizer Nationalgoaliesass wie immer im Cup in dieser Saison und damit auch beim torlosen Remis im Hinspiel auf der Ersatzbank und überliess das Tor seinem eigentlichen Ersatz, dem Spanier Josep Martinez.hingegen spielte bei Inter in der Dreierabwehrkette durch.Lange Zeit sah es allerdings nicht danach aus, als würden die Nerazzurri am 13. Mai im Römer Olimpico um ihren zehnten Cupsieg spielen können. Das vongecoachte Überraschugsteam aus Como, das in der zweiten Saison nach der Rückkehr in die Serie A als Tabellenfünfter an den Champions-League-Plätzen schnuppert, lag nicht unverdient 2:0 in Führung. Doch dann glich Intersdie Partie mit seinen Toren in der 69. und 86. Minute wieder aus, ehe der eingewechselteauf Zuspiel von Calhanoglu kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit der viel umjubelte 3:2-Siegtreffer für das Heimteam gelang.Damit ist für Inter, das in der Serie A vor Runden vor Schluss mit zwölf Punkten Vorsprung klar auf Meisterkurs liegt, das Double weiterhin möglich. Den Finalgegner ermitteln am MittwochDas Hinspiel endete 2:2. (sda/con)