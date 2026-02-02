Die Swiss Football League reagiert darauf, dass Neuchâtel Xamax am Freitag in der Challenge League bei der 0:5-Niederlage in Bellinzona ausschliesslich mit Nachwuchsspielern antrat. Zwar entspricht eine solche Aufstellung den reglementarischen Bestimmungen des Spielbetriebs der SFL, stellt laut SFL jedoch «eine Gefährdung der Integrität des Wettbewerbs, da dadurch andere Klubs der Challenge League benachteiligt werden». Deshalb werden Massnahmen geprüft, um künftig einem solchen Vorgehen vorzubeugen.
Neuchâtel Xamax wählte diesen Weg, um sich optimal auf den Cup-Viertelfinal gegen Yverdon am Dienstag vorbereiten zu können. (abu/sda)
