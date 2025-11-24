trüb und nass
Geschenkideen für Weihnachten 2025: 13 lustige bis schräge Vorschläge

Lustige Geschenkideen für Weihnachten
Hast du deine Geschenke für Weihnachten schon? Hier, Inspiration!Bild: etsy/watson

13 lustige bis schräge Geschenkideen für Weihnachten

Eigentlich sind wir selbst schon Geschenk genug. Hier kommt trotzdem etwas Inspiration für (nicht so) Schenk-Freudige.
24.11.2025, 07:35

Alljährlich plagt uns dieselbe Frage: Was jemandem schenken, der schon alles hat? Hier kommen ein paar Ideen, die du deinen Liebesten (oder deinen Unliebsten) unter den Weihnachtsbaum legen kannst.

Die Links zu den jeweiligen Produkten fändest du, tätest du Gefallen an ihnen finden, in der Bildquelle.

Hässliche Renaissance-Hunde für einen tollen Start ins neue Jahr.

Lustige Geschenkideen
Bild: etsy

Langweilige Buchzeichen sind für Anfänger. Die Dämonen-Klaue führt dich auf die richtige Seite ...

Lustige Geschenkideen für Weihnachten
Bild: amazon

Auf die DUNKLE SEITE MUHAHAHHAH ...

Tassen sind ein beliebtes Geschenk. Dieses Porzellan ist wenigstens lustig.

Lustige Geschenkideen
Bild: etsy

(Unübersetzbar. Vielleicht besser so.)

Für Leute, die gerne hungrig ins Bett gehen: der Pizza-Duvetbezug.

Lustige Weihnachtsgeschenke Ideen
Bild: amazon

Oder für Leute, die versessen auf Pizza sind. Sowas soll es geben, haben wir gehört.

Als Hint für dreckige Arbeitskollegen oder Leute, die ihre Zigaretten selbst drehen, vielleicht?

Geschenkidee: kleinster Staubsauger
Bild: radbag

Angepriesen als: der kleinste Staubsauger der Welt.

Für Nostalgie-Fans (die sich noch an diesen Laden in der Schweiz erinnern):

Lustige Weihnachtsgeschenke
Image : dibsy

Das Stifte-Set für den Sonnenschein in der Firma:

Lustige Ideen für Weihnachtsgeschenke
Bild: radbag

Nicht gerade passend dazu, weil man schliesslich Bundstifte bräuchte, aber:

Lustige und kreative Ausmalbücher
Bild: amazon

Das Nicolas-Cage-Ausmalbuch!

Für Menschen, die dem Weihnachtsbaum Konkurrenz machen wollen. Die Reviews sagen: «Ein tolles Geschenk für jemanden mit Bart»

Lustige und kreative Geschenkideen für Weihnachten
Bild: etsy

Damit ist eigentlich schon alles gesagt.

Es soll ja Leute geben, die sammeln Magnete. Schenke ihnen welche, die wirklich sexy sind.

Lustige Geschenkideen zu Weihnachten
Sexy Spongebob und seine nackigen Freunde.Bild: etsy
Kommentar
Wie Spongebob meine Generation geformt hat

Handschuhe, die Eindruck machen.

Lustige Geschenkideen für Weihnachten
Bild: etsy

Kinder sind beim Anblick entweder begeistert oder verstört. Müsste man ausprobieren.

Ein hässliches, aber wirkungsvolles Küchenutensil – dieser Eiertrenner.

Lustige und kreative Geschenkideen für Weihnachten
Bild: geschenkparadies

Falls das Date die Annäherungsversuche nicht versteht, könnte diese Kerze noch gäbig sein.

Bild
bild: etsy

(sim)

Mehr irre Geschenkideen? Voilà:

13 verstörend-geile Dinge, die du (im Internet) kaufen kannst. Und du willst sie haben

Sonstige Feierlichkeiten:

