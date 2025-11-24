Hast du deine Geschenke für Weihnachten schon? Hier, Inspiration! Bild: etsy/watson

13 lustige bis schräge Geschenkideen für Weihnachten

Eigentlich sind wir selbst schon Geschenk genug. Hier kommt trotzdem etwas Inspiration für (nicht so) Schenk-Freudige.

Mehr «Leben»

Alljährlich plagt uns dieselbe Frage: Was jemandem schenken, der schon alles hat? Hier kommen ein paar Ideen, die du deinen Liebesten (oder deinen Unliebsten) unter den Weihnachtsbaum legen kannst.

Die Links zu den jeweiligen Produkten fändest du, tätest du Gefallen an ihnen finden, in der Bildquelle.

Hässliche Renaissance-Hunde für einen tollen Start ins neue Jahr.

Langweilige Buchzeichen sind für Anfänger. Die Dämonen-Klaue führt dich auf die richtige Seite ...

Auf die DUNKLE SEITE MUHAHAHHAH ...

Tassen sind ein beliebtes Geschenk. Dieses Porzellan ist wenigstens lustig.

(Unübersetzbar. Vielleicht besser so.)

Für Leute, die gerne hungrig ins Bett gehen: der Pizza-Duvetbezug.

Oder für Leute, die versessen auf Pizza sind. Sowas soll es geben, haben wir gehört.

Als Hint für dreckige Arbeitskollegen oder Leute, die ihre Zigaretten selbst drehen, vielleicht?

Angepriesen als: der kleinste Staubsauger der Welt.

Für Nostalgie-Fans (die sich noch an diesen Laden in der Schweiz erinnern):

Image : dibsy

Das Stifte-Set für den Sonnenschein in der Firma:

Nicht gerade passend dazu, weil man schliesslich Bundstifte bräuchte, aber:

Das Nicolas-Cage-Ausmalbuch!

Für Menschen, die dem Weihnachtsbaum Konkurrenz machen wollen. Die Reviews sagen: «Ein tolles Geschenk für jemanden mit Bart»

Damit ist eigentlich schon alles gesagt.



Es soll ja Leute geben, die sammeln Magnete. Schenke ihnen welche, die wirklich sexy sind.

Sexy Spongebob und seine nackigen Freunde. Bild: etsy

Handschuhe, die Eindruck machen.

Kinder sind beim Anblick entweder begeistert oder verstört. Müsste man ausprobieren.

Ein hässliches, aber wirkungsvolles Küchenutensil – dieser Eiertrenner.

Falls das Date die Annäherungsversuche nicht versteht, könnte diese Kerze noch gäbig sein.

(sim)

Mehr irre Geschenkideen? Voilà:

Sonstige Feierlichkeiten: