Sportnews-Ticker: Siege für Capela und Niederhäuser

Siege für Capela und Niederhäuser +++ Abfahrt in Beaver Creek schon am Donnerstag

Die wichtigsten Kurznachrichten aus der weiten Welt des Sports.
03.12.2025, 16:5104.12.2025, 07:45
Siege für Capela und Niederhäuser
Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela feierten in der NBA den neunten Sieg in den letzten elf Spielen. Sie gewannen zu Hause gegen die Sacramento Kings 121:95. Im dritten Viertel lagen die Gastgeber noch 61:63 zurück, ehe sie aufdrehten und auf 78:66 davon zogen. Danach war der Sieg nie mehr in Gefahr. Capela kam 9:28 Minuten zum Einsatz und verbuchte vier Punkte sowie sechs Rebounds.

Auch die Los Angeles Clippers siegten, und zwar 112:95 gegen die Atlanta Hawks. Die Gäste lagen einzig beim 0:2 und 32:33 hinten. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser verzeichnete trotz nur 2:36 Minuten Spielzeit immerhin zwei Rebounds. Mit dem Sieg beendeten die Clippers eine Serie von fünf Niederlagen. (abu/sda)
Abfahrt in Beaver Creek nun doch am Donnerstag
Die Weltcup-Abfahrt der Männer in Beaver Creek findet nun doch bereits am Donnerstag statt. Wie die FIS bekannt gab, führten die neuesten Wettervorhersagen zur Umstellung im Programm für die Rennen im US-Bundesstaat Colorado.

Nach aktuellem Stand starten die Männer in Beaver Creek am Donnerstag zur Abfahrt (19.00 Schweizer Zeit), am Samstag zum Super-G (18.30) und am Sonntag zum Riesenslalom (17.00 und 20.00). In Stein gemeisselt ist dieses Programm aber noch nicht. Am Donnerstagmorgen Ortszeit gibt es das nächste Update zum Super-G.

Die beiden Speedrennen finden in verkürzter Version statt, mit rund zehn Sekunden weniger Fahrzeit. (nih/sda)




Auch der Iran in Washington vertreten
Der Iran wird nun doch an der Auslosung der Fussball-WM 2026 am Freitag in Washington vertreten sein. Ursprünglich wollte der Iran die Auslosung wegen Visa-Problemen boykottieren.

Irans Fussballverband teilte im iranischen Staatsfernsehen mit, dass Nationalcoach Amir Ghalenoei mit ein oder zwei weiteren Vertretern der Auslosung beiwohnen wird. (nih/sda)
Hartweg bester Schweizer im Einzel
Niklas Hartweg landete zum Auftakt seiner Biathlon-Saison knapp neben den Top 15. Der 25-jährige Schwyzer, der die Staffel-Wettbewerbe von Östersund am Wochenende krankheitsbedingt verpasst hatte, belegte im Einzel den 16. Platz. Neben Hartweg schafften es mit Sebastian Stalder (22.) und Joscha Burkhalter (28.) zwei weitere Schweizer in die Top 30.

Der Sieg ging an den Norweger Johan-Olav Botn, der seinen Landsmann Martin Uldal und den Schweden Sebastian Samuelsson klar auf die weiteren Plätze verwies. Dem 26-Jährigen gelang das perfekte Rennen mit bester Laufzeit und einem fehlerfreien Schiessen. (ram/sda)
Die Schweiz unterliegt Japan klar
Das Schweizer Handball-Nationalteam der Frauen verliert in Rotterdam das erste Zwischenrundenspiel gegen Japan mit 21:27. Damit werden die Schweizer die Viertelfinals kaum mehr erreichen können.

Die Enttäuschung bei den Schweizerinnen war am Ende riesig. Nach der überzeugenden Vorrunde und der starken Leistung gegen die starken Ungarinnen träumten die Schweizerinnen von einem Höhenflug auch in der Hauptrunde. Stattdessen blieben die Schweizerinnen gegen Japan, den vermeintlich leichtesten Gegner in der Zwischenrunde, völlig chancenlos. «Uns fehlte die Energie. Das waren nicht wir auf dem Platz», meinte Nationalcoach Knut Ove Joa nach der Enttäuschung an seinem 50. Geburtstag.

Am Freitag spielen die Schweizerinnen gegen den WM-Mitfavoriten Dänemark. Dann folgt am Sonntag noch die Partie gegen Rumänien. Nur, wenn die Schweiz völlig überraschend beide Spiele gewinnt, hätte sie noch Chancen auf die Viertelfinal-Qualifikation. Selbst dann bräuchte sie aber noch Schützenhilfe. (nih/sda)


