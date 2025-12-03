Die Houston Rockets mit dem Genfer Clint Capela feierten in der NBA den neunten Sieg in den letzten elf Spielen. Sie gewannen zu Hause gegen die Sacramento Kings 121:95. Im dritten Viertel lagen die Gastgeber noch 61:63 zurück, ehe sie aufdrehten und auf 78:66 davon zogen. Danach war der Sieg nie mehr in Gefahr. Capela kam 9:28 Minuten zum Einsatz und verbuchte vier Punkte sowie sechs Rebounds.
Auch die Los Angeles Clippers siegten, und zwar 112:95 gegen die Atlanta Hawks. Die Gäste lagen einzig beim 0:2 und 32:33 hinten. Der Freiburger Rookie Yanic Konan Niederhäuser verzeichnete trotz nur 2:36 Minuten Spielzeit immerhin zwei Rebounds. Mit dem Sieg beendeten die Clippers eine Serie von fünf Niederlagen. (abu/sda)
