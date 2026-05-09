Der Uruguayer Guillermo Silva feiert in der 2. Etappe des Giro d'Italia in Bulgarien einen Überraschungssieg. Der 24-Jährige vom Astana-Team übernimmt nach seinem Erfolg im Sprint in Veliko Tarnovo auch das Leadertrikot. Als erster Uruguayer überhaupt nimmt der 24-Jährige Guillermo Silva am Giro teil und kommt gleich in der 2. Etappe zum wichtigsten Sieg seiner Karriere. Der bisherige Gesamtleader und Gewinner der 1. Etappe, Paul Magnier, konnte im letzten Anstieg des Tages nicht mithalten und verlor über zwei Minuten auf die Besten.
Ganz anders der Schweizer Jan Christen, der sich zusammen mit Topfavorit Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari und Lennert van Eetvelt bis 300 Meter vor dem Ziel an der Spitze befand, aber schliesslich noch vom heranbrausenden Feld abgefangen wurde.
Ganz anders der Schweizer Jan Christen, der sich zusammen mit Topfavorit Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari und Lennert van Eetvelt bis 300 Meter vor dem Ziel an der Spitze befand, aber schliesslich noch vom heranbrausenden Feld abgefangen wurde.