recht sonnig23°
DE | FR
burger
Sport
Challenge League

Sandro Burki sagt Basel wohl ab und könnte bei Aarau befördert werden

Sandro Burki im Interview
Sandro Burki bleibt wohl beim FC Aarau und wird befördert.Bild: Andrea Zahler/CH Media

Sandro Burki sagt dem FC Basel wohl ab und könnte bei Aarau der neue Präsident werden

Sandro Burki bleibt wohl beim FC Aarau und wird auch gleich noch befördert. Damit geht beim FC Basel die Suche nach einem neuen Sportchef weiter.
09.05.2026, 16:1809.05.2026, 16:18
Sebastian Wendel / ch media

Diese Woche traf sich Sandro Burki mit FCB-Präsident David Degen und weiteren Mitgliedern der Basler Klubführung. Die Gruppe machte dem FCA-CEO klar, dass sie ihn unbedingt als neuen Sportdirektor und Nachfolger von Daniel Stucki in den St. Jakob-Park holen wollen. Mittlerweile sind die Chancen, dass Burki dem Lockruf aus Basel erliegt, gesunken. Ein entsprechender Blick-Artikel deckt sich grösstenteils mit Infos von CH Media.

Noch ist ein Abgang nicht komplett vom Tisch, aber die Tendenz ist klar: Burki steht in Aarau vor dem Aufstieg vom CEO zum Präsidenten. Und dürfte als solcher in die Rolle schlüpfen, wie sie etwa Matthias Hüppi in St. Gallen und Andres Gerber in Thun bekleiden: Ausgestattet mit einem Arbeitsvertrag und neben dem Vorsitz im Verwaltungsrat auch weiterhin als operativer Gesamtleiter.

02.08.2019 Stadion Brügglifeld Aarau , SCHWEIZ , Saison 2019/2020 Fussball Challenge League 3.Spieltag FC Aarau - Grasshopper Club Zürich Sportchef Sandro Burki (FC Aarau) *** 02 08 2019 Stadion Brügg ...
Spieler, Sportchef, CEO und bald Präsident? Sandro Burki dürfte dem FC Aarau auch nach 20 Jahren treu bleiben. Bild: imago images / Geisser

Die nach dem Rücktritt von Markus Mahler übrig gebliebenen Verwaltungsräte wollten sich ursprünglich länger Zeit lassen beim Eruieren des Zukunftsmodells und den dafür in Frage kommenden Personalien. Durch den Anruf aus Basel bei Sandro Burki geriet das Gremium unter Zeitdruck. Denn die Absicht, Burki beim FCA zu halten, war stets da. Nur schon um ein Führungsvakuum zu vermeiden. Dazu würde es kommen, sollte nach Mahler auch noch der operative Leiter und das FCA-Gesicht nach 20 Jahren den Klub verlassen.

Es musste also schnell gehen und ein deutliches Signal in Richtung Burki her: Wenn du willst, kannst du Präsident werden. Das ist mittlerweile geschehen, wohl auch nach Rücksprache mit den grössten Klubaktionären, ohne deren Untersützung ein solches Angebot an Burki wertlos wäre. Und Burki dürfte das Angebot, sollte sich in den nächsten Tagen keine spektakuläre Wende anbahnen, auch annehmen.

Die Spieler von Aarau mit Serge Mueller, rechts, feiern das Tor zum 2:0 beim Fussball Challenge League Meisterschaftsspiel zwischen dem FC Aarau und dem FC Vaduz vom Freitag, 13. Maerz 2026 in Aarau. ...
Sportlich kämpft Aarau aktuell um den Aufstieg.Bild: keystone

Wann der neue FCA-Präsident gewählt wird und zu welchen weiteren Mutationen im Verwaltungsrat es kommen wird, ist offen. Es ist davon auszugehen, dass Burki sich ausbedungen hat, von ihm ausgewählte Vertrauenspersonen ins oberste Klubgremium zu holen. (riz/aargauerzeitung)

Aarau möchte endlich aufsteigen – wieder könnte Vaduz der Spielverderber sein
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die überraschendsten Fussball-Meister
1 / 17
Die überraschendsten Fussball-Meister

FC Thun, 2025/2026: Nun hat auch die Schweizer Super League ihr Leicester-Märchen: Der FC Thun legt als Aufsteiger einen sensationellen Lauf hin, der im Meistertitel gipfelt. Drei Runden vor dem Ende haben die Berner Oberländer elf Punkte Vorsprung auf den FC St.Gallen und können nicht mehr von der Spitzenposition verdrängt werden.
quelle: keystone / alessandro della valle
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Amateurfussballer schiessen aus Versehen Möwe aus der Luft – und beleben sie dann wieder
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Der nächste Schweizer Superstar» – Manzambi spielt sich auf die Wunschzettel der Topklubs
Johan Manzambi begeistert mit seinem Talent und seiner Gelassenheit auf dem Platz. In Freiburg konnte er sich steil bis zum Leistungsträger hocharbeiten, mittlerweile ist er kaum mehr wegzudenken. In der Nationalmannschaft kämpft er noch um seinen Platz, wird jedoch bereits als Geheimwaffe vom Nati-Coach für die WM 2026 eingeplant.
Der 20-jährige Johan Manzambi feiert mit seinem Team einen der grössten Klub-Erfolge aller Zeiten. Wieder einmal zeigt der Nati-Youngster sein Talent und warum er zu den spannendsten Schweizer Fussballern zählt.
Zur Story