Carlos Alcaraz steht an den ATP Finals in Turin noch vor seinem letzten Gruppenspiel am Donnerstagabend als Halbfinalist fest. Taylor Fritz ist hingegen nach seiner Niederlage gegen Alex de Minaur ausgeschieden. Der Australier (ATP 7) gewann 7:6, 6:3 und darf damit noch daraus hoffen, die Halbfinals zu erreichen. Dafür muss Lorenzo Musetti, die Nummer 9 der Welt, am Abend gegen Carlos Alcaraz verlieren.
Alcaraz ist zwar für die Halbfinals qualifiziert, dennoch geht es für ihn am Abend noch um einiges. Zum einen würde er bei einer Niederlage gegen Musetti vom ersten Gruppenplatz verdrängt und würde im Halbfinal auf Titelverteidiger Jannik Sinner treffen. Zum anderen würde ihm ein weiterer Sieg den Verbleib an der Spitze der Weltrangliste garantieren. (ram/sda)
