verlässt die Young Boys nach acht Jahren mit 263 Pflichtspielen sowie sechs Meistertiteln und zwei Cupsiegen vorerst leihweise. Das Berner Eigengewächs, das nur während zwei Jahren in Winterthur nicht bei YB spielte, unterschreibt für eine Saison beim FC Lugano
. Wie die Young Boys mitteilen, haben die Tessiner eine Option auf eine definitive Übernahme des 30-Jährigen. Der Wechsel erfolge auf den Wunsch von von Ballmoos, der in Bern nur noch die Nummer 2 hinter Marvin Keller war, wieder mehr zu spielen. In Lugano wird er mit dem bisherigen Stammtorwart Amir Saipi konkurrieren.
Zudem gab Lugano die Verpflichtung des Italieners Claudio Cassano
bekannt. Der 22-jährige offensive Mittelfeldspieler stösst leihweise von den Chicago Fire zu den Südtessinern, die über eine Kaufoption verfügen. Cassano wurde in der Jugendakademie der AS Roma ausgebildet. (nih)
David von Ballmoos
🇨🇭
Alter: 30 Jahre
Position: Goalie
Marktwert: 600'000 Euro
Bilanz 2024/25: 25 Spiele, 48 Gegentore, 2 Spiele zu null
Claudio Cassano
🇮🇹
Alter: 22 Jahre
Position: Offensives Mittelfeld
Marktwert: 1,2 Mio. Euro
Bilanz 2024/25: 31 Spiele, 11 Tore, 10 Assists