Der Schweizer Nationaltrainer Patrick Fischer beklagt die Ausfälle von Tristan Scherwey und Fabian Heldner für die Schweizer Etappe der Euro Hockey Tour. Lorenzo Canonica und David Aebischer ersetzen die beiden, wie der Verband mitteilte. Für den 22-Jährigen Canonica ist es das erste Aufgebot für die A-Nationalmannschaft.
Die Swiss Ice Hockey Federation machte keine Angaben zur Art der Verletzungen von Scherwey (SC Bern) und Heldner (HC Lausanne). Die beiden Ersatzleute Canonica und Aebischer spielen beide in Lugano.
Die Schweizer Nationalmannschaft bestreitet in dieser Woche drei Spiele in Zürich: Am Donnerstag trifft sie auf Schweden (19:45 Uhr), am Samstag auf Tschechien (18:00 Uhr) und am Sonntag auf Finnland (15:45 Uhr). (sda)
