2. Sara Hector (SWE) +0,57
3. Alice Robinson (NZL) +0,78
4. Camille Rast (SUI) +1,17
4. Mikaela Shiffrin (USA) +1,17
19. Vanessa Kasper (SUI) +3,07
24. Wendy Holdener (SUI) +3,89
28. Sue Piller (SUI) +6,65
Rast verpasst Podest knapp – Österreicherin Scheib gewinnt Riesenslalom in Mont-Tremblant
Am Vortag noch schied Scheib im 1. Durchgang mit besten Zwischenzeiten aus. Am Sonntag schlug sie im Duell mit der Vortagessiegerin Alice Robinson eindrücklich zurück und feierte ihren zweiten Sieg im Weltcup nach dem Triumph zum Auftakt in Sölden.
Die 27-Jährige fing in der Entscheidung die Führende Robinson ab, die sich nach einem Fehler im unteren Streckenteil mit Rang 3 begnügen musste. Platz 2 und ihren ersten Podestplatz in dieser Saison sicherte sich mit 57 Hundertsteln Rückstand auf die Siegerin die schwedische Olympiasiegerin Sara Hector. Die 33-Jährige machte mit Laufbestzeit in der Entscheidung fünf Ränge gut.
Wie schon am Samstag musste Camille Rast mit dem undankbaren 4. Platz vorlieb nehmen. Der Walliserin fehlten in der Endabrechnung 39 Hundertstel auf ihr zweites Weltcup-Podest im Riesenslalom.
Das sagt Camille Rast:
Am Vortag die Qualifikation für den 2. Lauf knapp verpasst, war Vanessa Kasper dieses Mal in der Entscheidung mit von der Partie. In dieser verbesserte sich die Bündnerin einen Tag vor ihrem 29. Geburtstag um neun Positionen auf Rang 19. Den umgekehrten Weg gingen Wendy Holdener (24.) Sue Piller (28.), die nach grossen Fehlern sieben respektive acht Ränge einbüssten. (nih/sda)
Das sagt Vanessa Kasper:
- Daniel Albrecht: «Ich musste mein Leben nochmals wie ein Kind lernen»
- Schweizer neben dem Podest – Kriechmayr gewinnt vom Wind geprägten Super-G
- Sturz von Slowene Rok Aznoh überschattet Odermatt-Triumph – Trainer gibt Entwarnung
- «Bin froh, dass alles gut ging» – Hintermann schlägt den Krebs und ist zurück im Weltcup