Riesenslalom der Frauen, Mont-Tremblant 1. Julia Scheib (AUT) 2.13,00

2. Sara Hector (SWE) +0,57

3. Alice Robinson (NZL) +0,78

4. Camille Rast (SUI) +1,17

4. Mikaela Shiffrin (USA) +1,17

…

19. Vanessa Kasper (SUI) +3,07

24. Wendy Holdener (SUI) +3,89

28. Sue Piller (SUI) +6,65

Out: u. a. Nina O'Brien (USA).

Wie schon am Samstag wird Camille Rast in Mont-Tremblant Vierte. Bild: keystone

Rast verpasst Podest knapp – Österreicherin Scheib gewinnt Riesenslalom in Mont-Tremblant

Julia Scheib rehabilitiert sich für ihren Ausfall vom Samstag und gewinnt den zweiten Riesenslalom in Mont-Tremblant. Camille Rast zeigt erneut eine gute Leistung, verpasst das Podest aber wiederum knapp.

Am Vortag noch schied Scheib im 1. Durchgang mit besten Zwischenzeiten aus. Am Sonntag schlug sie im Duell mit der Vortagessiegerin Alice Robinson eindrücklich zurück und feierte ihren zweiten Sieg im Weltcup nach dem Triumph zum Auftakt in Sölden.

Die Siegesfahrt von Julia Scheib. Video: SRF

Die 27-Jährige fing in der Entscheidung die Führende Robinson ab, die sich nach einem Fehler im unteren Streckenteil mit Rang 3 begnügen musste. Platz 2 und ihren ersten Podestplatz in dieser Saison sicherte sich mit 57 Hundertsteln Rückstand auf die Siegerin die schwedische Olympiasiegerin Sara Hector. Die 33-Jährige machte mit Laufbestzeit in der Entscheidung fünf Ränge gut.

Wie schon am Samstag musste Camille Rast mit dem undankbaren 4. Platz vorlieb nehmen. Der Walliserin fehlten in der Endabrechnung 39 Hundertstel auf ihr zweites Weltcup-Podest im Riesenslalom.

Rast fällt hinter Hector zurück – und macht am Ende doch einen Platz gut. Video: SRF

Das sagt Camille Rast: «Ich hatte oben ein bisschen zu viele Fehler drin. Wenn ich mal zwei gute Läufe von oben bis unten mache, schaffe ich es vielleicht aufs Podest. Es ist aber sehr gut, darauf kann ich aufbauen.»

Am Vortag die Qualifikation für den 2. Lauf knapp verpasst, war Vanessa Kasper dieses Mal in der Entscheidung mit von der Partie. In dieser verbesserte sich die Bündnerin einen Tag vor ihrem 29. Geburtstag um neun Positionen auf Rang 19. Den umgekehrten Weg gingen Wendy Holdener (24.) Sue Piller (28.), die nach grossen Fehlern sieben respektive acht Ränge einbüssten. (nih/sda)