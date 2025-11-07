Die Schweizerbleibt an derauf Kurs Richtung K.o.-Phase. Im zweiten von drei Gruppenspielen kommt das Team von Trainer Lugi Pisino gegenzu einem torlosen Remis.Drei Tage nach dem überzeugenden 4:1 im Startspiel gegen die Elfenbeinküste wollte den Schweizern im Duell mit den zum Auftakt ebenfalls siegreichen Asiaten (2:1 gegen Mexiko) kein Tor gelingen. Im anderen Spiel der Gruppe F setzte sich Mexiko mit 1:0 gegen die Elfenbeinküste durch.Mit vier Punkten aus zwei Partien hat das Schweizer Team vor dem abschliessenden Vorrundenspiel am Montag gegen Mexiko aber sehr gute Aussichten auf das Erreichen der Sechzehntelfinals. Für die K.o.-Phase qualifizieren sich neben den ersten zwei von jeder der zwölf Gruppen auch die besten acht Gruppendritten.Damit wahrt die SFV-Auswahl in dieser Altersklasse ihre Ungeschlagenheit an Weltmeisterschaften. Die bislang einzige Teilnahme endete für Granit Xhaka und Co. vor 16 Jahren nach sieben Siegen mit dem Titelgewinn. Im neunten WM-Spiel überhaupt verpasste ein Schweizer U17-Team nun allerdings erstmals einen Sieg. (sda)