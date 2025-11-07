Die Schweizer Eishockeyanerinnen gewinnen an der Euro Hockey Tour in Ängelholm ihr zweites Spiel. Beim 100. Länderspiel von Isabel Waidacher bezwingen sie Gastgeber Schweden nach Penaltyschiessen 2:1.
Wie schon zwei Tage zuvor bei der 1:2-Niederlage im Auftaktspiel gegen Finnland gerieten die Schweizerinnen auch gegen den Turniergastgeber im Mitteldrittel 0:1 in Rückstand. Erst gut dreieinhalb Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte das Team von Trainer Colin Müller den Ausgleich. Die 19-jährige Leoni Balzer vom HC Davos traf mit ihrem ersten Tor im Nationalteam und erzwang die Verlängerung.
Die Entscheidung fiel schliesslich im Penaltyschiessen. Nachdem zunächst alle Schützinnen gescheitert waren, sicherte Lena-Marie Lutz vom HC Ambri-Piotta mit dem zwölften Versuch der Schweiz den Sieg. Ein Erfolg, der angesichts des klaren Chancenplus der Schwedinnen durchaus schmeichelhaft ist.
Zum Abschluss des Turniers treffen die Schweizerinnen am Samstagmittag auf die noch sieglosen Tschechinnen. (sda)
Wie schon zwei Tage zuvor bei der 1:2-Niederlage im Auftaktspiel gegen Finnland gerieten die Schweizerinnen auch gegen den Turniergastgeber im Mitteldrittel 0:1 in Rückstand. Erst gut dreieinhalb Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte das Team von Trainer Colin Müller den Ausgleich. Die 19-jährige Leoni Balzer vom HC Davos traf mit ihrem ersten Tor im Nationalteam und erzwang die Verlängerung.
Die Entscheidung fiel schliesslich im Penaltyschiessen. Nachdem zunächst alle Schützinnen gescheitert waren, sicherte Lena-Marie Lutz vom HC Ambri-Piotta mit dem zwölften Versuch der Schweiz den Sieg. Ein Erfolg, der angesichts des klaren Chancenplus der Schwedinnen durchaus schmeichelhaft ist.
Zum Abschluss des Turniers treffen die Schweizerinnen am Samstagmittag auf die noch sieglosen Tschechinnen. (sda)