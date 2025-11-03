«Es fühlte sich fast so an, als wäre ich auf Autopilot», sagte Malinin. Mit Kurzprogramm und Kür totalisierte Malinin 333,81 Zähler. Damit verpasste er diesen Rekord von Olympiasieger und Landsmann Nathan Chen aus dem Jahr 2019 um anderthalb Punkte. Dennoch läuft Malinin derzeit in einer eigenen Liga: Bei seinem zwölften Sieg hintereinander distanzierte er den zweitplatzierten Esten Aleksandr Selevko um 76,60 Punkte. (ram/sda)
Ilia Malinin - "A Voice" free skate - 2025 Skate Canada International— Ilia Malinin Daily (@TheIliaSociety) November 2, 2025
4F, 3A, 4Lz, 4Lo, 4Lz+1Eu+3F, 4T+3T, 4S+3A+SEQ
TES: 138.49
PCS: 90.48 (CO:8.96, PR: 9.07, SK: 9.14)
TSS: 228.97 (World record)
Total event: 333.81 🥇pic.twitter.com/kkMrTrCqCc